Заяц пригласил Данкверта в Беларусь, поручившись, что тот вернется на родину

Министр сельского хозяйства и продовольствия пригласил главу Россельхознадзора в гости для урегулирования отношений в сфере поставок продуктов.

— С удовольствием хочу пригласить и Сергея Данкверта, и министра сельского хозяйства для того, чтобы мы наладили наши отношения в части поставок продуктов питания на рынки Российской Федерации и Республики Беларусь. С удовольствием встретим, покажем наши предприятия, расскажем обо всем. Надо же как-то встречаться, надо договариваться, — сказал Леонид Заяц, сообщает РИА Новости.

Он также поручился за то, что Данкверт вернется на родину после визита.

Напомним, неделей ранее российская прокуратура получила запрос от своих белорусских коллег относительно главы Россельхознадзора, против которого Лукашенко предложил возбудить уголовное дело.

Сергей Данкверт отреагировал, что воздержится от поездки в Беларусь, как и его подчиненные, поскольку им «не нравится обстановка» в стране.