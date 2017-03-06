Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Очередь за Навальным
Папкова пасля псіхдыспансера: «Мяне проста трымалі там і нікога не пускалі»
Валянтэры разьбіраюць намётавы лягер ля Курапатаў
Заяц пригласил Данкверта в Беларусь, поручившись, что тот вернется на родину
Подготовлен революционный проект указа для предприятий общепита и бытовых услуг
В начале недели доллар потерял в цене, а евро подрос
Фотофакт. Исчезновение Щеткиной пояснили на том же заборе
Как «правильно» укладывать асфальт. Версия Вилейки
Белорусу не хватило денег, чтобы попасть в топ-500 мировых богачей
Приближенный к Лукашенко священник парадоксально высказался о Куропатах
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
С каким оружием в руках ОМОН маршировал мимо Лукашенко
Фотофакт: В Минске увековечили память автора Декрета о тунеядцах Щеткиной. Ненадолго
Кому «сделал кассу» декрет о «тунеядцах»
«Марш нетунеядцев» в Бресте. Более тысячи митингующих и переговоры с властями
«Господи, какая обезьяна. Какая жадная, глупая, тупая обезьяна»
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Митинг в Куропатах — в лицах и образах
Защитник или надзиратель?
Как в сетях предстоящие акции «Мы – не рабы» анонсируют
Байнет: «Дорисуйте к Щеткиной Прокоповича, Шуневича и Мясниковича»
Что пообещали митингующим власти Бреста
«А теперь подсчитайте, сколько каждый из нас переплачивает за лекарства»
Чудо о бюсте
«Лукашэнка сфармуляваў для сябе тыя саступкі для Расіі, на якія ён згодны пайсьці»
Суд вынес приговор высокопоставленному гаишнику за смертельное ДТП
«Эти люди могут взять свои лэптопы и уехать в соседние страны»
Это не мы
Виноваты враги. Как Лукашенко отреагировал на акции протеста «тунеядцев»
Напоминалка для власти, которая может стать врагом сама себе
Чтоб я так жил, Димон!
Почему колхоз №1 рекламирует немецкие тракторы?
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Фотофакт: В Минске увековечили память автора Декрета о тунеядцах Щеткиной. Ненадолго
Как декольте прославило сестру Райана Гослинга
«Оскар-2017»: самые яркие персоны, поцелуи и бюсты
Найлепшыя моманты з канцэрта «Народнага альбома»: блізкае, народнае, сямейнае
5 любовниц, которые изменили ход истории
Как венесуэльский лыжник-неудачник произвел фурор на чемпионате мира
Как загорают «ангелы» и «демоны»
Сара едет: красотка на фоне красот
(часть 4)
Экономика
06.03.2017
Салiдарнасць
Заяц пригласил Данкверта в Беларусь, поручившись, что тот вернется на родину

Министр сельского хозяйства и продовольствия пригласил главу Россельхознадзора в гости для урегулирования отношений в сфере поставок продуктов.

— С удовольствием хочу пригласить и Сергея Данкверта, и министра сельского хозяйства для того, чтобы мы наладили наши отношения в части поставок продуктов питания на рынки Российской Федерации и Республики Беларусь. С удовольствием встретим, покажем наши предприятия, расскажем обо всем. Надо же как-то встречаться, надо договариваться, — сказал Леонид Заяц, сообщает РИА Новости.

Он также поручился за то, что Данкверт вернется на родину после визита.

Напомним, неделей ранее российская прокуратура получила запрос от своих белорусских коллег относительно главы Россельхознадзора, против которого Лукашенко предложил возбудить уголовное дело.

Сергей Данкверт отреагировал, что воздержится от поездки в Беларусь, как и его подчиненные, поскольку им «не нравится обстановка» в стране.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 4 (оценок:4)
Главное
Чем сегодняшняя Беларусь напоминает сериал «Ходячие мертвецы»
«Шутки на тему денег при ветре в кармане граждан давно перестали быть смешными»
«Газета.Ру»: Российские СМИ «раскачивают лодку», чтобы сделать Лукашенко сговорчивее
«Те, кто когда-то рвал тельняшку за Лукашенко, сегодня скандируют “уходи”»
«Марс» марширует
«Марш нетунеядцев» в Бресте. Более тысячи митингующих и переговоры с властями
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Rating All.BY Каталог TUT.BY