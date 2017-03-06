Калинкина: «Начальники при упоминании выборов сразу в милицию за защитой побежали»

Вспомнился анекдот из советского прошлого.

Полный автобус, час пик, и вдруг один из пассажиров задумчиво говорит:

– А я знаю, кто в правительстве дурак!!!

На ближайшей остановке автобус заметно опустел, так как вышли все, кто услышал крамолу. Едут дальше. Товарищ не успокаивается:

– А я знаю, кто в правительстве дурак!!!

На следующей остановке автобус стал совсем уже пустой, зато к мужчине подходят двое в штатском: «Пройдемте!» Ведут его в кабинет с портретом Дзержинского на стене и спрашивают очень сурово и под протокол:

– Итак, гражданин Иванов, кто, вы говорите, в правительстве дурак?

– Рональд Рейган, – отвечает гражданин Иванов. – А вы на кого подумали?

Собственно, почти такой же анекдот случился в райцентре Октябрьский Гомельской области. И действующими лицами в нем стали представители местной «вертикали» – не последние должностные лица райисполкома.

Месяц назад активистка ОГП, экс-кандидат в депутаты Палаты представителей Алена Луцкович проводила здесь уличный опрос для своего блога. Молодая женщина хотела услышать мнение местных жителей о выборах – насколько они в Беларуси честные и справедливые. Да вот только в числе местных жителей встретились ей исполкомовские чинуши, возвращавшиеся на рабочие места после обеда. Что тут началось!

Заместитель начальника отдела идеологической работы Сергей Заричный позвонил в милицию и пожаловался на «назойливые приставания». Начальник отдела организационно-кадровой работы Татьяна Семенец, начальник управления по труду, занятости и социальной защите Татьяна Габинетова, главный специалист отдела архитектуры и строительства Ирина Дулуб все о тех же «назойливых приставаниях» написали правоохранителям заявления.

Что они подумали, услышав вопрос про выборы, можно только догадываться. Но реакция была такая, будто исполкомовские работники не в обыкновенный уличный опрос попали, а уже побеседовали с прокурором, который готовит обвинение. По крайней мере, как следует из заявлений, после «назойливых приставаний» Луцкович у работниц райисполкома было нарушено «эмоциональное спокойствие, что повлияло на осуществление трудовой деятельности».

Это ж надо, о чем они подумали, услышав нехитрый вопрос «Верите ли вы, что выборы в Беларуси честные и справедливые?»! Представляете, сколько всего прокрутилось у них в голове, как они перепугались, если кинулись писать заявления в милицию?!

Сергей Заричный – сам депутат районного Совета, Татьяна Семенец возглавляла окружную комиссию на выборах местных Советов, Татьяна Габинетова – участковую… Как люди причастные, они могли, например, поклясться, что выборы у нас честные и справедливые. Могли ничего не отвечать. Но райисполкомовские начальники в Октябрьском при упоминании выборов сразу в милицию за защитой побежали. Это о чем же они в связи с выборами подумали?..

А еще интересно, о чем думала судья Людмила Гормаш, которая на прошлой неделе все-таки признала Алену Луцкович виновной в мелком хулиганстве, так как активистка «умышленно, беспричинно, назойливо, неоднократно останавливала и приставала к гражданам, требовала ответить на ее вопросы, на просьбы граждан оставить их в покое не реагировала, чем нарушила общественный порядок и спокойствие граждан». Судья наказала Алену штрафом в 15 базовых величин, что равняется 345 рублям.

С каких это пор задавать вопросы на улицах считается мелким хулиганством? Кто и в каком вузе судью Гормаш этому научил? В каком законе написано, что уличные опросы запрещены, что на них надо получать специальное разрешение? Что еще придумают чиновники в Октябрьском, не желая отвечать на прямые вопросы, волнующие людей?.. Кого, помимо милиции, привлекут себе в помощь – пожарных, дворников, клоунов, КГБ?..

Вопросов в связи с этим позорным делом можно задавать много. Но ответ – как в том анекдоте.

Кто в Октябрьском районе дурак? Кажется, я знаю, на кого вы подумали.