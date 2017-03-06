Фотофакт. Исчезновение Щеткиной пояснили на том же заборе

Правда, и эта надпись исчезла.

Напомним, в воскресенье утром недалеко от проспекта Независимости появилось изображение бывшего министра труда и соцзащиты, а ныне зампредседателя Совета Республики национального собрания и подписи «Это я автор налога для безработных». Фотографию сделал блогер Антон Мотолько.

Вскоре изображение Щеткиной исчезло.

А в понедельник на этом же заборе ненадолго появилось свежее, правда, вскоре тоже удаленное.

«Стена гласности, день второй», - комментируют размещенные фотофакты администраторы «Партии тунеядцев» в Facebook