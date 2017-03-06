Депутат Ирина Дорофеева показала на себе белорусские «бриллианты». Байнет отреагировал.

О том, что в Беларуси «удалось создать условия, позволяющие выращивать алмазы, которые по своим характеристикам и свойствам не отличаются от природных», в субботу заявила заместитель управляющего делами президента Надежда Котковец. Также на презентации белорусских «бриллиантов» появилась белорусская певица, а ныне депутат – Ирина Дорофеева, которая продемонстрировала все красоты нового продукта, что называется, на себе.

Отметим, что производством белорусского аналога бриллиантов занимается компания «АдамасИнвест». Она находится под контролем Управления делами президента и перешла из частных рук в государственные в 2014 году.

Белорусские интернет-пользователи оценили «бриллиантовую» инициативу белорусских властей. Предлагаем избранное с дискуссионной площадки talks.by.

«Пир во время чумы…»

«Теперь алмазные копи ЮАР зачахнут».

«Ждем отчеты о миллиардных выручках на экспорт».

«Сколько теперь каждый белорус обязан купить сиих бриллиантов?

Членам БРСМ скидка будет?»

«Зарплату белорусы скоро будут получать бриллиантами? Затем бриллианты станут и национальной валютой».

«Очередная, одна из многих компаний, подконтрольных Управлению делами президента – красноречивый и явный пример сращивания бизнеса с властью! Олигархия! И не стыдятся!»

«Молодец, Дорофеева! Вот чем должен заниматься настоящий депутат! Кто за неё голосовал – вы довольны работой избранницы? А отчёт о проделанной работе она опубликует?»

«Лучше, чем рекламировать бриллианты, депутат Дорофеева выступила бы против скандального декрета о тунеядцах. Выразила бы гражданскую позицию».

«Избранники народа живут в своей отдельной вселенной, которая далека от народа».

«Мраморного мяса нажрались, колбасы из бобра закупились, креветками умылись, сырами обложились... теперь вот брюлики. А денег как не было – так и нет».