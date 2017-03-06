Как Беларусь привлекает и теряет иностранные капиталы

Количество открытых и закрытых представительств иностранных компаний – один из критериев уровня деловой активности. В прошлом году белорусская экономика по этому показателю получила положительное сальдо.

Как подсчитало Завтра твоей страны, проанализировав базу данных Министерства иностранных дел Беларуси, в 2016 году ведомство выдало разрешения на открытие 135 представительств компаний и общественных организаций, а прекратили деятельность за прошлый год 127 структур.

Больше всего разрешений получили российские компании (65), но они же стали лидерами по ликвидированным представительствам в Беларуси (64). В течение прошлого года, например, закрыли свои представительства такие компании, как «Газпром», «Акрон», «Гранд Экспресс».

Второе и третье места по числу полученных разрешений разделили Китай и Украина. МИД одобрил открытие восьми представительств компаний от каждой из этих стран. Украина, правда, заняла третье после России и Германии место по числу уходов с рынка: 9 компаний из этой страны приняли решение закрыть представительства. В их число вошли «Креатив» и «Донецксталь». Китайцы потеряли в 2016 году два бизнеса.

Семь разрешений было выдано МИД немецким компаниям, при этом решения о сворачивании представительских подразделений приняло 10 фирм из этой страны. Германия, таким образом, заняла второе после России место по числу сокращений представительств в Беларуси.

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