«Логан: Росомаха»

В прокате масштабный и жестокий финал истории Росомахи в исполнении Хью Джекмана. Вместо молодежного комикса получилось авторское кино про взросление, старение и смерть с максимальным возрастным рейтингом.

2029 год. Благородные бакенбарды Росомахи-Логана (Хью Джекман) превратились в седую клошарскую бороду, а сам он работает водителем лимузина, периодически отбиваясь от шпаны, пытающейся скрутить колеса автомобиля. Никакой радости эти стычки ему не приносят: лезвия выдвигаются с трудом, пули застревают все глубже, раны заживают хуже, хронический кашель, алкоголизм, старость не радость — вот-вот исполнится 150 лет.

Чем-то вроде смысла жизни для Логана уже давно является лишь забота о переживающем деменцию профессоре Ксавье (Патрик Стюарт), который проживает в поваленной водонапорной башне на границе с Мексикой. Остальных мутантов истребили, новые вроде бы не рождаются, но однажды к Росомахе пристает женщина, требующая отвести ее дочь Лору в Северную Дакоту за большие деньги. Некоторое время Логан отказывается — до того момента, пока не оказывается, что у девочки тоже есть железные когти, а по пятам за ней уже идут негодяи, решившие создать армию мутантов.

Росомаха пускается в последнее путешествие.

Прежде всего скажем, что это действительно конец, то есть финал истории самого известного мутанта из вселенной «Людей Икс». Последние кадры не оставляют шанса на продолжение, сцены после титров не будет, а если когда-нибудь кинематографисты и решат воскресить Логана на экране, то играть его будет явно не Хью Джекман. Оно и понятно.

Актер отдал персонажу 17 лет своей жизни, Росомаха стал его визитной карточкой, но пора и честь знать.

Уходить надо красиво, так что постановщиком гранд-финала стал Джеймс Мэнголд, размявшийся на предыдущем фильме «Росомаха: Бессмертный», режиссер «Прерванной жизни» и «Переступить черту», пришелец в мире кинокомисков, которого история и драматургия интересуют больше, чем спецэффекты и трико. Собственно, именно Мэнголду фильм обязан своим названием — отсутствие указаний на супергеройскую вселенную сразу должно настраивать на серьезный разговор.

И здесь действительно хватает того, чего чураются привычные блокбастеры. Максимальный возрастной рейтинг — не пустой звук (говорят, что ради его сохранения Джекман даже снизил свой гонорар).

В «Логане» несколько раз рубят головы на крупном плане, а по структуре это скорее неспешное роуд-муви, чем привычный боевик.

Кроме того, фанаты супергеройского кино, возможно, будут несколько расстроены тем, что Мэнголд минимизировал присутствие в кадре персонажей из вселенной Marvel. Режиссеру вообще выдали карт-бланш: он не просто адаптировал комикс, а написал собственную историю, поставил ее так, как хотел, и совсем неслучайно начал фильм титром «фильм Джеймса Мэнголда», который свидетельствует об авторском статусе картины.

Но не все, конечно, так просто. Комикс остается комиксом, и авторский замысел здесь неминуемо то и дело наталкиваются на правила вселенной. Такие проекты — всегда компромисс, и Мэнголда можно понять: комикс сегодня — чуть ли не единственный шанс для режиссера поработать в полнометражном кино с большим бюджетом. Мэнголд — недурной рассказчик, но совершенно не визионер, и потому мир будущего как место действия выглядит навязанным продюсерами обстоятельством — все выглядит знакомо, даже телефоны такие же.

Куда больше Америка «Логана» напоминает «мир, который сдвинулся с места» Стивена Кинга — то есть скорее современную реальность, чем фантазию. Другая проблема — сцены, когда героям нехотя приходится обсуждать собственное прошлое: эпизод, в котором Логан, надсаживаясь, кричит, что в комиксах одно вранье, выглядит куда более искренне (и для верности повторяется два раза).

В итоге все, что касается отношений между героями, выглядит другим кино — тем, которое действительно стоит увидеть. Мэнголд не скрывает, что снимает фильм про старость, жизнь, смерть, родительскую любовь и прочие важные вещи. Киногения здесь складывается без всяких ненужных слов: Лора в дурацких очках едет в машине с наушниками, Логан невзначай опустошает мини-бар в гостинице, Ксавье наслаждается неведомой, но такой желанной ролью сбрендившего отца семейства. Удалась и хореография боев — в лучшие моменты «Логан» светится семейным очарованием «Терминатора-2».

«Логан» мог бы стать отличным боевиком, моментальной классикой. К этому располагают и сценарий, и блестящая игра Джекмана — умного и тонкого артиста с бродвейской выучкой, который все время оказывается немного больше своего героя.

Вместо психически неуравновешенного сумасброда его Логан за 17 лет стал едва ли не самым интересным комиксовым героем.

Единственным, кем движут не амбиции или месть, а только лишь чувство долга. Росомаха никого и никогда не хочет победить, но больше некому. Отсутствие идиотского костюма сделало его еще ближе человеческому (досупергеройскому) кино, но реализовать этот потенциал, несмотря на все усилия Мэнголда, так и не удалось.

После берлинской премьеры «Логана» многие поспешили заговорить о новой ступени в развитии кинокомиксов, но речь здесь все же идет о частном случае, основанном на личной харизме и таланте исполнителя главной роли.

При всех достоинствах «Логану» все же не удается преодолеть грань междужанровой проникаемости — то, через что в свое время прошли, например, «низкие» жанры детектива или боевика, обретя признание как факта искусства. Из комиксов ближе всего к этому подошел даже не «Темный рыцарь», а первый «Железный человек» — с его реализмом и внутренней драмой Тони Старка — которая, впрочем, была почти редуцирована по ходу развития вселенной «Мстителей».

Впрочем, кое-что у «Логана» в этом смысле все-таки получилось — во всяком случае на уровне идей. Если вынести за скобки всю возню с мутантами, получится кино про смену поколений и эпох. Про то, что старикам здесь не место, даже если у них из рук растут металлические когти. И если людям действительно не нужны такие герои, как джекмановский Росомаха (а нужен, например, Капитан Америка), то с миром и правда что-то не так.