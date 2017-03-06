Кобяков летит в Бишкек, чтобы встретиться с Медведевым?

Такая возможность, по меньшей мере, не исключается.

По информации российского агентства ТАСС, глава Совета министров Беларуси в понедельник отправится в Кыргызстан, чтобы принять участие в заседании Евразийского межправительственного совета.

Ожидается, что в Бишкек также прибудут представители Армении, Казахстана и России, которую, скорее всего, будет представлять премьер-министр Дмитрий Медведев.

По информации пресс-службы белорусского премьера, Андрей Кобяков помимо участия в общем заседании рассчитывает провести еще несколько персональных встреч.

– Графиком визита зарезервировано время для проведения двусторонних встреч, – отметил пресс-секретарь главы белорусского правительства Владислав Сычевич.

Будут ли белорусы платить за российский газ по новым ценам?

Напомним, что ранее глава Беларуси Александр Лукашенко отправился в Сочи, чтобы, по мнению экспертов, встретиться там со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Однако встреча так и не состоялась.