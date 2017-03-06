Как белорусские деятели клянчили деньги на передел Европы

Шпаковский, Дермант и «быдло шкловское».

В интернете опубликован дамп электронной переписки человека, фамилию которого, видимо, никогда не слышали. Кто выложил в интернет его переписку — оставим это под вопросом.

Человека зовут Александр Усовский, родился он в Белоозерске, гражданин Беларуси, живет в Витебске.

Официальное занятие — писатель. Это — официальное. А деньги он зарабатывает иным способом. Как следует из дампа, в 2014 году он получил 100 тысяч евро на организацию пророссийских акций в Венгрии, Словакии, Чехии и Польше. Ну как пророссийских — это были акции по разжиганию польско-украинской, венгерско-украинской и т.д. вражды. Но к этому мы вернемся позже, как и к его «книгам». Нас, прежде всего, заинтересовала белорусская часть переписки Усовского. В число его контактов входили деятели, чьи фамилии на слуху. Это Алексей Дермант, Александр Шпаковский, Александр Синькевич.

Нас заинтересовали также оценки Усовским Александра Лукашенко и белорусских чиновников — в основном матерные.

Прежде чем перейти к содержанию переписки, несколько вступительных замечаний. Как следует из переписки, Усовский на свою деятельность в 2014 году получал деньги из России — он считает, что из окружения российского олигарха Константина Малофеева. Того самого Малофеева, который, по официальной версии, финансировал штурмовой отряд Стрелкова, события в Одессе и Харькове и захват административных зданий в Донецке и Луганске.

Чем же занимался Усовский в странах Восточной Европы? Вот помните недавний марш памяти «про́клятых солдат» в Гайновке? В нем участвовали лишь пятеро из Гайновки, остальные приехали откуда-то, но марш повысил градус недоверия между поляками и белорусами на Подляшье. Примерно на таких акциях специализировался и Усовский. Например, раскрашивание украинского памятника в Грушовицах. Да, польские неонацисты на деньги, переброшенные из Кремля через белоруса Усовского, осквернили украинский памятник, чтобы обеспечить сюжет для российских СМИ.

Неприметный человек, который жил в этот период в Витебске. А немалыми деньгами распоряжался. Такие бы деньги да Леше Дерманту в руки или Александру Шпаковскому!

Ты будешь «носить Brioni», «наматывать шелковые портянки», «Ягуары XF покупать», — соблазняет последнего Усовский. И Шпаковский продолжил переписку.

Алексей Дермант, Петр Петровский, Вадим Гигин, Александр Шпаковский в эфире российского телевидения (слева направо)

Вернемся к белорусской части опубликованных документов. Дамп переписки содержит тысячи сообщений, поэтому мы решили разбить материал на несколько частей.

Активист «Правого альянса» и охранник Милинкевича

Александр Шпаковский появился на белорусской сцене в середине 2000-х как один из активистов «Правого альянса». В 2006 году он даже охранял Александра Милинкевича во время президентских выборов. Уже тогда внимание его друзей по организации обратил тот факт, что, в отличие от своих соратников, он избежал задержания после событий на Площади.

Шпаковский отработал некоторое время учителем и сотрудником администрации Фрунзенского района Минска. После этого он возглавил инициативу «Антимак» по борьбе с белорусским наркотическим лобби.

В переписке с Усовским Шпаковский намекает, что имеет в милиции вес — сожалеет о назначении Карпенкова в ГУБОПиК, заявляя, что если бы того назначили в Службу безопасности президента, то «они бы тогда натворили дел».

А Усовский, в свою очередь, советует Шпаковскому: «Саня, уходи из милиции».

Цель — распространение «Имхоклабов» по Восточной Европе

Так или иначе, в переписке Шпаковский с Усовским строят планы русификации Восточной Европы: их воображение рисовало себе выход Словакии и Венгрии из ЕС, вхождение этих стран в Таможенный союз, революцию в Польше…

Под свои проекты они ищут деньги как у российских структур, так и белорусских органах власти.

Это снование за деньгами смахивает местами на триллер, местами — на анекдот.

План у товарищей был следующий: создать в странах Вышеградской группы информационные порталы по примеру сайта «Имхоклаб.лв»

Далее, за «пять лет настойчивой пропаганды» они рассчитывали радикально изменить настроения в странах Восточной Европы.

«Мне Подгородецкий [этот персонаж пророссийского полумира заслуживает отдельного расследования — НН] обещал дать инструменты для управления двигателем« Имхоклаба.лв», мы на его базе создадим демонстрационную версию того, что я планирую создать в польской, венгерской, словацкой и чешской зоне интернета, но для сайтов нужен контент. Хотя бы 25—27 текстов для начала, и впоследствии по 4—5 обновлений в день. После нужно определиться, в каком виде мы хотим видеть Имхоклаб.бай, а после этого набить контента, у тебя есть тексты?» — пишет Усовский Шпаковскому.

«У меня текстов — километр», — заеряет Шпаковский.

Таким образом, проект «Имхоклаб.бай» обсуждается Шпаковским и Усовским еще в 2013 году — за два года до начала его работы в Беларуси и за год до того, как Усовский сконцентрируется на обслуживании российских интересов относительно Украины.

«Почему не мы мягкая сила России в Беларуси?»

Пару слов об идеологии этого круга.

Усовский объясняет Шпаковскому, что хочет жить в Российской империи, чтобы «прозападная публика была либо на лесоповале, либо в эмиграции».

А вот что Усовский пишет о Второй мировой. Холокост он отрицает, считает его выдумкой евреев (стиль и правописание оригинала):

Alexander Usovski 24 ноября 2013: «У моего одноклассника Гены Данилковича мама прошла через Освенцим. Пинская еврейка, маленькая девочка. Привезли её в Освенцим больной туберкулёзом, вместе с родителями. Немецкие врачи её вылечили. Она выросла, вышла замуж, родила двух сыновей и умерла в возрасте 78 лет. Гена подал документы на компенсацию — и немцы ему выплатили 4.5 тысячи евро, как сыну жертвы Освенцима. Они в Освенциме за два года задавили газом и сожгли четыре с половиной миллиона человек. И есть особи, которые в этом свято убеждены. Терапия здесь бесполезна».

Alexander Usovski 24 ноября 2013: Особенно умиляет меня байка о Циклоне Б. Наши в Освенциме в январе сорок пятого нашли целые залежи пустых банок. И всякие эренгбурги в голос заверещали — травили немцы евреев этим циклоном Б!

Его приятель отвечает:

Viacheslav Kounitski 24 ноября 2013: Бл*дь, за*бали уже суки с этой хуцпой! Ну и как тут антисемитом не стать?

Впрочем, эти люди относятся как к «недочеловекам» не только к евреям. Вот что они пишут об украинцах задолго до Майдана:

Alexander Usovski 5 ноября 2013: Хохлы с треском обосрались — а что ждать от генетических холопов?

Это то, что нужно знать об истинных идеях этих людей, которые на публику распинаются о «недопустимости пересмотра итогов Второй мировой войны», «украинских фашистах», «белорусских бандеровцах» и т.д.

Для продвижения своих идей Шпаковский и Усовский мечтают создать «фонд». Сумма им нужна «не детская».

Усовский ноет, что нужно искать «настоящих русских», которые могут дать много денег, вместо того, чтобы «и дальше клянчить копейки у Чижа».

Шпаковский периодически приезжает в Витебск «по наркотикам», а вместе с тем встречается с Усовским, обсуждая планы создания фонда.

Надеясь на интерес к теме высших кругов страны, друзья кладут свой план на стол Виктору Шейману, но тот грубо отвечает им, что «не с вашим свиным рылом лезть в калашный ряд».

Александр Шпаковский 27 марта 2013: «нашим свиным рылом да в калашный ряд». Свиное рыло у кого? У нас или у Родины?

«Ничего страшного, будем отрабатывать первоначальный вариант», — успокаивает Усовского Шпаковский.

Усовский спрашивает, может ли Шпаковский выйти на олигарха Виктора Медведчука — кума Владимира Путина, а также главу Администрации президента Украины во времена Леонида Кучмы.

Тот отвечает, что может, но прежде всего нужно довести до конца дело с Чижом.

«Тысячу-другую он бы мне дал, а больше — вряд ли», — осаживает коллегу Усовский.

Одновременно с этим он начинает педалировать тему книги о Северине Наливайко (лидера казацкого восстания XVI века), которая будет рассчитана на украинскую публику и в которой будет проводиться идея, что Запад никогда не помогал Украине, поэтому ее единственная надежда — на Москву.

«Пока денег не хватает, нечего рыпаться», — пишет Усовский.

«Конечно, деньги нужны. В конце апреля буду в Москве, буду искать», — обнадеживает Шпаковский.

«Короче, Виктор мой с Медведчуком больше не работает. Не сошлись по итогам проекта по оплате социологических услуг с одним из боссов движения «Украинский выбор», поэтому посоветовать кого-то не сможет. Сегодня пришлет координаты доверенного лица Медведчука, которое там принимает решения. Некий бывший председатель КС Украины. Говорит, чтобы контактировал напрямую, так как все, что связано с Беларусью, очень интересно.

Здесь и исторический пример Наливайко из-под пера белорусского историка с последующими презентациями в Киеве и Минске пойдет! Бабла там, кстати, как грязи», — уже в апреле 2013 года пишет Шпаковский.

И продолжает, мол, нужно давить на Медведчука, ведь его фонд — это soft-power России в Украине [Soft-power - мягкая сила. — НН.]

«Почему мы не soft-power России здесь [в Беларуси]?!» — возмущается Усовский.

«Soft-power России здесь — это Баранчик и «Румол», — отвечает Шпаковский и добавляет, что Медведчук получает деньги под проект присоединения Украины к Таможенному союзу, поэтому их концепции также могут получить финансирование.

Глазьев молчит, Фонд Горчакова выслушивает

Друзья хотят попросить денег у помощника президента России Сергея Глазьева, а также пишут «записку» Медведчуку.

«Помощником по Беларуси у тебя пойдет Чурилов Егор Александрович», — пишет Шпаковский. Чурилов — друг Шпаковского по группе «Цитадель».

Но на письма в Москву друзьям никто не отвечает.

«Не понимаю, почему они не отвечают», — возмущается Шпаковский.

«Если абстрагироваться от обстоятельств, то этот фонд и его инструменты для работы в информационном поле — это структура для лоббирования ЛЮБЫХ интересов! Государственных, частных, корпоративных, общественных — ЛЮБЫХ! И если мы создадим такую структуру, то сможем просто тупо зарабатывать на ней бабло», — не успокаивается Усовский.

Шпаковский спустя некоторое время сообщает Усовскому, что познакомился с менеджерами Фонда Горчакова (структура, которую финансирует российский МИД).

«Жду тебя в Минске, чтобы обсудить это дело», — подбадривает он своего друга.

«Вообщем, шансы на деньги от этих чертей есть?» — спрашивает тот. Шпаковский отвечает, что да.

Перед встречей с менеджерами Фонда Горчакова, друзья совершенствуют свой «план захвата Восточной Европы» и в надежде на деньги отправляют его еще и Павлу Зарифулину — лидеру Международного Евразийского движения.

Медведчук Шпаковскому и Усовскому в деньгах отказывает. Те начинают ходить на приемы в словацкое посольство на встречи с послом Марианом Серваткой и параллельно снова пытаются выклянчить денег у белорусских властей, но тщетно.

В процессе обсуждения в адрес Александра Лукашенко звучит немало неприятных эпитетов.

Приводим здесь оригинал переписки:

Александр Шпаковский: «Государству не нужен твой проект, он не отвечает сегодняшней установке Лукашенко. А установка была простая: «не заниматься политикой, а продавать трактора там, где есть наше дипломатическое присутствие». Именно этим мерилом будет определяться качество работы. В этом мире подобный проект мог бы быть интересен КНР или США, но ни с теми не с другими общих интересов нет у ТЕБЯ. Постмодерн, ничего не попишешь».

Alexander Usovski: «Дурак твой Лукашенко. Тракторы будут продаваться там, где у Беларуси будет хорошее реноме. А хорошее реноме создается грамотным пиаром и хорошо поставленной рекламой. А этот лысый дурак с каждым днем становится все тупее и тупее. Мне иногда больно на него смотреть….».

Аляксандр Шпакоўскі: «Я не говорю, что ты не прав, а тем более далек от мысли, что прав Лукашенко. Чиновник это лишь проводник государственной политики. Это его роль, иной роли у чиновника быть и не должно. Государственную политику у нас определяет Президент, а разрабатывает АП на основе его поручений. Я тебе объясняю политику партии, чтобы ты реально смотрел на вещи. Предлагать чиновнику что либо выходящее за пределы его мандата — дело абсолютно неблагодарное и бесполезное».

Alexander Usovski: «Я смотрю на вещи более чем реально. Просто мне больно от того, что страну возглавляет стремительно впадающий в маразм старик».

Аляксандр Шпакоўскі: «Потому и ответов на свои предложения ты не получил».

Alexander Usovski: «А это говорит о том, что нашим чиновникам даже элементарная вежливость неведома. Быдло шкловское, бл*дь…»

Впечатляет, что после таких высказываний Шпаковский не прекращает деловой коммуникации с Усовским.

100 тысяч евро на пророссийские акции

Настойчивость друзей из Беларуси в Москве замечают и какие деньги дают — правда, не из государственных фондов — видимо, Шпаковскому и Усовскому не до конца доверяют, а якобы от частного лица, вышеупомянутого Малофеева.

Усовский получает на сто тысяч евро. За эти деньги он подкупает различные маргинальные круги в Польше и странах Вышеградской группы.

В Польше происходит антиукраинская акция — «националисты» решают вспомнить старые обиды и оскверняют украинский памятник в Грушовицах.

Усовский просит распиарить видео — число просмотров на нем маловато, чтобы отчитываться перед российскими спонсорами.

Шпаковский критикует ролик и советует переслать его Михаилу Малашу — еще одному человеку из окружения Вадима Гигина и, в дальнейшем, автору белорусского «Имхоклаба».

«Ему все равно делать не *уй, пусть поработает за Русь. Я бы [потом] скинул Андрюхе Коваленко, который людей на Донбасс отправляет. И еще парочке людей из Администрации президента и МИД [АП и МИД РФ — авт.]. А то даже им показывать стремно», — передает Шпаковский задание Малашу, чтобы он отредактировал ролик.

Усовски объясняет ему, что главное не художественные достоинства видео, а число просмотров под ним: мол, только это интересует спонсоров.

«Ясно, пропиарю», — пишет Шпаковский и закидывает в свой фейсбук.

Усовский впечатлен стилистическим оборотом приятеля и советует увольняться из МВД и снова становиться писателем.

При этому дела у них идут в гору — «ты работаешь с диссидентами настолько хорошо, насколько это можно делать», — рассыпает комплименты Усовскому Шпаковский. Тот признается, что хочет создать на эти деньги реальную политическую силу в Польше, которая будет ориентироваться на Россию.

Повод есть — предстоящие выборы в Сейм.

В конце 2014 года 100 тысяч евро заканчиваются (Усовский успел купить с этой суммы себе машину). Больше Малофеев не дает.

Alexander Usovski: «Саня, мы тут с московскими коллегами решили замутить некоммерческую организацию для расширения влияния России в Восточной Европе. И хотим пустить шапку по кругу — упирая на то, что у нас есть опыт, есть люди и есть планы. Как ты думаешь, сработает?».

Аляксандр Шпаковский: «Смотря какой круг».

Alexander Usovski: «По московским толстосумам».

Аляксандр Шпаковский: «Можно попробовать. Ты в Москве теперь?».

Alexander Usovski: «Нет, уже в Витебске».

Аляксандр Шпаковский: «Жаль, я завтра в Москве. Пересеклись бы».

Шпаковскому ставится задача искать другие каналы финансирования — снова у белорусских властей.

Они пренебрежительно именуются «белорусики», которые «как всегда - ни рыба ни мясо».

При этом обращают внимание обычные переписки, которыми обмениваются друзья вне обсуждения, откуда бы взять деньги.

Alexander Usovski: «Саня, привет! Шо за х*йня происходит с ляписами? Я просто в ах*е от количества материалов об их концерте в Вильне — что на тутбае, что на кпбай. Ты что-нить понимаешь?».

Аляксандр Шпаковский: «Не-а. Я просто понімаю. что зісер-волк в овечей шкуре. который очень ложно воспринимается нашими колхозниками как «лояльный».

Alexander Usovski: «Не волк, а шакал. Они или конченые лохи, или готовятся к дележу лукашенкиного наследства, когда с помощью зиссеров лука ляснеться».

Аляксандр Шпакоўскі: «Или готовятся к дележу лукашенкиного наследства — это больше похоже на правду. Сашу сознательно подводят к завершению».

Дайте денех!

Влекомый легкими деньгами из Москвы в 2014-м, периода эйфории «Русской весны», Усовский предлагает создавать новые организации для расширения влияния России в Европе, после хочет собрать сотню блогеров из Вышеградских стран и привезти их на экскурсию в Беларусь во время выборов. Деньги просят у белорусского МИД - часть их друзья надеются положить себе в карман, Шпаковский добивается встречи с Владимиром Макеем …

В белорусском МИД денег им не дают. Усовский реагирует остро.

Александр Усовский: «Уверен, что начальник отдела внешнеполитического анализа МИД, как и весь наш МИД — у*бан и придурок. Или просто мразь. Людей там точно нет».

Александр Шпаковский: «Начальник Управления МИД — обычный чиновник, служака, очень грамотный человек. Но он не выйдет за пределы инструкций».

Параллельно, в декабре 2014 года, Усовский пишет Шпаковскому, что находится в Москве и уже «предварительно обсудил белорусский проект».

Друзья начинают искать деньги под него в Российском институте стратегических исследований, где руководит Леонид Решетников - человек, который уверен, что белорусский язык придумали в Советском Союзе.

Шпаковский даже указывает конкретных лиц, которые решают там финансовые вопросы.

Alexander Usovski: «Только что говорил с Гузенковой [зам Решетникова — НН] — РИСИ ничем не может помочь. Собственных денег у них нет, а искать спонсоров Решетников не хочет».

Александр Шпаковский: «П*здеж».

Alexander Usovski: «Я говорил с Гузенковой — не производит она впечатление серьезной тётки, так, п*здобольша какая-то…».

Александр Шпакоўскі: «Ты еще кому то давал свои умозаключения по Польше?»

Alexander Usovski: «Да, давал, еще в октябре, людям Шеймана»

Александр Шпаковский: «1) Люди Шеймана какую организацию представляют? 2) Ты давал этим людям последних два документа?».

Alexander Usovski: «1. Управление делами президента 2. Нет».

Александр Шпаковский: «Хорошо. потому как начальник отдела внешнеполитического анализа МИД утверждает, что им уже известны твои мысли. Что Гузенкова?»

Alexander Usovski: «Ничего, спрыгнула».

Аляксандр Шпакоўскі: «Я почитал очень внимательно: откровенно говоря белорусам это не уср*лось, исходя из сегодняшней политической логики. А о завтра в Беларуси не думают. Но почему соскочили русские? Тема отличная. РИСИ финансировал в Украине такую ху*ню, что сложно себе представить».

Кроме того, они просят денег у Семена Уралова — руководителя проекта «Вести. Евразия».

Усовский оценивает свои способности политтехнолога очень высоко — пишет, что лучшим за него был только Эдмунд Веензенмайер - немецкий политик времен Третьего Рейха.

Но со второй попытки отказывает ему и Решетников - в ответ Шпаковский пишет, что уже даже и не знает, где искать деньги.

Обещает свести с людьми из администрации президента России, но ничего не получается.

Затем задерживают Чижа. «Хороший был мужик, книжки мог спонсировать», - с сожалением пишет Усовский.

Больше финансовые моменты Усовский и Шпаковский в переписке не обсуждают, но денег страшно не хватает.

На то время в Беларуси уже начинает работу сайт «Имхоклаб», руководство которым перехватывает Алексей Дзермант.

Усовский отказывается до своих идей по пророссийской революции в Европе, а вместе с этим и от крупных финансовых претензий. Вместо этого он становится рядовым автором «Имхоклаба» и через свою неосмотрительность проваливает систему финансирования «имхоклаба» в Беларуси.