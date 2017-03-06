Белорусу не хватило денег, чтобы попасть в топ-500 мировых богачей

Американское агентство Bloomberg опубликовало рейтинг самых богатых людей планеты.

Согласно исследованию, состояние самого богатого человека в мире – основателя компании Microsoft Билла Гейтса за год увеличилось на 3,2 миллиарда долларов и составило 85,6 миллиардов. Также в первую десятку попал знаменитый инвестор Уоррен Баффет и создатель Facebook Марк Цукерберг.

Белорусов в списке не оказалось: самому богатому выходцу из нашей страны, которым является 40-летний создатель онлайн-игры World of Tanks Виктор Кислый, не хватило около 2 миллиардов долларов, чтобы попасть в заветный рейтинг.

Состояние предпринимателя пока едва превышает один миллиард долларов, в то время как на 500 месте списка расположился миллиардер из Саудовской Аравии Сулейман аль Раджи, который обладает богатством в 3,6 миллиарда.