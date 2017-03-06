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Приближенный к Лукашенко священник парадоксально высказался о Куропатах
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Общество
06.03.2017
Михаил Брошин
Приближенный к Лукашенко священник парадоксально высказался о Куропатах

Протоиерей Федор Повный своеобразно высказался на тему увековечивания жертв сталинских репрессий.

Этот представитель Белорусской православной церкви известен своей близостью к Александру Лукашенко. Достаточно сказать, что Повный – единственный священнослужитель, который обзавелся коттеджем в Дроздах.

На днях протоиерей не поленился съездить в Куропаты, чтобы на их фоне заявить телеканалу СТВ:

– Это прежде всего трагическое место. Всякий раз, когда я проезжаю мимо него по кольцевой дороге, я осеняю себя крестным знаменем. Несомненно, захоронения заслуживают памяти и почтения. Уважение к людскому горю и историческая, пусть даже нелицеприятная правда, требует внимания к этому месту.

По мнению священника, статус этой территории необходимо определить на государственном и общественном уровне, чтобы прекратить спекуляции и «её использование в своих целях различными и часто настроенными против власти объединениями и группами».

А вот дальше Повный сделал совсем уж парадоксальное заявление:

–  Тема памяти жертв репрессий верна по сути. Но она очень тонкая. Поскольку мы живем на сохраненном наследии советской эпохи… То есть существует ряд огромных достижений той эпохи. И говоря об отрицательных моментах, даже о такой страшной правде, мы всегда должны видеть этот фон. И это не оправдание убийств, но это два параллельных процесса, которые исторически уже неделимы. Следовательно, возводя памятный комплекс жертвам репрессий, нам нужно иметь музей достижений советской эпохи. Только тогда возможна цельность восприятия и объективность.

Чудны дела твои, Господи! Представитель церкви, подвергавшейся гонениям в СССР, предлагает создать «музей достижений советской эпохи».

При этом Повный получил побочный эффект, на который явно не рассчитывал. Из его высказывания, что «мы живем на сохраненном наследии советской эпохи», можно сделать вывод, что за 22 года правления Александра Лукашенко ничего значимого создано не было.

Кстати, недавно протоиерей утверждал противоположное. На собрании минских делегатов Всебелорусского народного собрания Повный озвучил вывод, что нынешняя власть построила фактически новую красивую и успешную страну…

 
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