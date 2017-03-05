Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Байнет: «Дорисуйте к Щеткиной Прокоповича, Шуневича и Мясниковича»
Дела семейные: в деле об убийстве сводного брата лидера Северной Кореи – новые подробности
В Израиле декриминализовали употребление марихуаны
Что пообещали митингующим власти Бреста
В Литве установят сирены на случай чрезвычайных ситуаций на БелАЭС
Фотофакт: В Минске увековечили память автора Декрета о тунеядцах Щеткиной. Ненадолго
Лебедько и Рымашевского дважды задержали на пути на брестский «Марш нетунеядцев»
«Марш благодарных театралов под речь бессменного суфлёра»
«Власти раз и навсегда должны поставить точку в деле Куропат»
В Столинском районе уволили милиционера, избившего 9-летнего мальчика
Команда больших провалов
На юге Беларуси до +16°С, на севере — мокрый снег
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Как Лукашенко принимал торжественный марш милиции
«Будущие участники протестов — смотрите и трепещите!»
Защитник или надзиратель?
«На параде будет маршировать колонна титушек-провокаторов?»
Лукашенко: «На любые авантюры у нас всегда будет адекватный ответ»
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Лыжной палкой дырку в лодке не заткнешь
Паблики регионов: «Это бумеранг поступков — посеяли ветер, получили бурю»
«Главное – не начать пить». Белорусы – о жизни в тюрьме и после нее
Виноваты враги. Как Лукашенко отреагировал на акции протеста «тунеядцев»
Напоминалка для власти, которая может стать врагом сама себе
Гозман: Лукашенко продает Западу свою недостаточную лояльность России и наоборот
«Ситуация напоминает период начала гласности в середине 1980-х»
Чтоб я так жил, Димон!
Афиша протестов: марши «нетунеядцев» запланированы в 11 городах Беларуси
Почему колхоз №1 рекламирует немецкие тракторы?
«Не боюсь ничего! Дайте жить!». Лица «маршей нетунеядцев» в регионах
Люди отказываются заводить детей, потому что дорого: «не до жиру»
«В Куропатах лежат люди. И если это забыть — завтра там будем лежать мы»
Фото дня: Плачущая прачка отчитывается перед чиновниками по налогу за тунеядство
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
«Оскар-2017»: самые яркие персоны, поцелуи и бюсты
«Яростный облом и злая жуть» на «Оскаре-2017»
Найлепшыя моманты з канцэрта «Народнага альбома»: блізкае, народнае, сямейнае
5 любовниц, которые изменили ход истории
Как венесуэльский лыжник-неудачник произвел фурор на чемпионате мира
Как загорают «ангелы» и «демоны»
Сара едет: красотка на фоне красот
(часть 4)
Общество
05.03.2017
Салiдарнасць
Байнет: «Дорисуйте к Щеткиной Прокоповича, Шуневича и Мясниковича»

Появление в Минске на заборе изображения Марианны Щеткиной и его необычное исчезновение вызвало бурную реакцию интернет-пользователей.

Напомним, в воскресенье утром недалеко от проспекта Независимости появилось изображение бывшего министра труда и соцзащиты, а ныне зампредседателя Совета Республики национального собрания и подписи «Это я автор налога для безработных». Фотографию сделал блогер Антон Мотолько.

Правда, через два часа от Марианны Щеткиной остались только ноги.

Пользователи Сети тут же отреагировали на эту новость. Вот какие комментарии можно встретить на дискуссионной площадке talks.by:

«Если автор граффити безработный, то ... освободить его от налога — заслужил».

«Да! Да! Да! Страна должна знать своих героев!»

«Стенка длинная — ждем пополнения в этой картинной галерее. Дорисуйте туда, например, Прокоповича или Шуневича с наганом... Ну, на худой конец, и Мясникович подойдет».

«Идея хорошая, но если всех добавить то забора может не хватить!»

«Можно расширить галерею и разнообразить подписи к портретам. Например, групповое фото с надписью «Это нам платят немалые деньги из ваших карманов»!»

«А ещё можно объявить городскую экскурсию «Здесь живёт автор закона такого-то», и провести интересующихся по Дроздам. Там же не закрытая от народца территория, нет? Думаю, было бы многим интересно пройтись мимо домишек «слуг народа»!»

«Мурал!»

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:23)
Главное
«Те, кто когда-то рвал тельняшку за Лукашенко, сегодня скандируют “уходи”»
До сих пор не обнаружены…
Кому «сделал кассу» декрет о «тунеядцах»
Як беларуская міліцыя стала старэйшай за савецкую
Защитник или надзиратель?
Митинг в Куропатах — в лицах и образах
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Rating All.BY Каталог TUT.BY