Дела семейные: в деле об убийстве сводного брата лидера Северной Кореи – новые подробности

Как блокада Донбасса Киевом повернула украинский энергорынок к России. Оскар за спасенные жизни: почему сирийские «Белые Каски» разделили мир дипломатов. Эта и другие актуальные темы — в итогвом выпуске программы «Настоящее время».

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