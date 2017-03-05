«Те, кто когда-то рвал тельняшку за Лукашенко, сегодня скандируют “уходи”»

Байнет — о «Марше нетунеядцев» в Бресте.

Акция в Бресте собрала более тысячи человек и стала одной из самых многочисленных в регионах. Ранее, когда по стране прокатились массовые акции протеста против декрета №3, Брест был одним из самых неактивных городов. Однако сегодня он опроверг звание самого «аполитичного города».

Также впервые за всю историю протестов «тунеядцев» к митингующим вышли представители власти и предложили провести переговоры в Брестском облисполкоме. Часть людей согласилась пообщаться с властями, другие — отправились маршем по улицам Бреста.

Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

Обращает на себя внимание, что люди говорили не только о незаконности декрета №3, но также выкрикивали антипрезидентские лозунги. «Лукашенко, уходи!» — громко скандировали митингующие.

О своем разочаровании в действиях властей говорили люди и во время выступления. «Я проклинаю тот день, когда я выбрал Лукашенко», — возмущался 67-летний житель Бреста во время своего выступления на митинге.

За акцией в Бресте следили пользователи интернета по всей стране. Огромное количество комментариев собрала новость о Марше на дискуссионной площадке talks.by. «Вот и Брест раскачался! Красавцы!», — пишут пользователи.

Некоторые обратили внимание на то, что накануне акции, некоторые брестчане получили СМС-сообщения о том, что «на площади Ленина будет организовано бесплатное катание на лошадях, поезде и электромобилях»:

«Повеселил паровозик и ослик. 25 марта стоит от местных властей ждать бесплатного слона и жирафа!»

А кто-то вспомнил прошедший вчера в Минске Марш милиции:

«ТНП не зря марш ментов вчера провел, чтобы пугануть народ, показав сытых и крепких защитников его трона».

«В Бресте хоть люди сами приходили, в отличие от вчерашнего шествия служак в Минске, куда школьников с учителями сгоняли на массовку».

Вот какие еще комментарии оставляли пользователи:

«Ну что, «власти», не удается «народец» запугать? А протесты будут только нарастать. Что делать будете?»

«Жыве Беларусь! Ребята давайте добьёмся отмены этого никчемного налога! Минск с вами! Молодцы те люди, которые отстаивают свои взгляды, а те которые жалуются и сидят дома и ждут каких либо перемен — удачи вам. Ничего лучше не станет, пока каждый не внесет свою лепту в улучшение нашей Беларуси!»

«Не с мэром города этот вопрос решать надо, а с мэром страны».

«Если хочешь чего-то добиться, надо выходить с конкретными требованиями. Требования отменить налог на тунеядцев для реально безработных людей СПРАВЕДЛИВО! Государство не имеет никакого права требовать деньги с людей, которых оно не может обеспечить возможностью хоть как-то заработать себе на жизнь».

«Если те, кого я лично знаю рвавшие тельняшку за АГЛ, скандируют «уходи», а бабки пенсионерки, забрав у организаторов листки с подписями против декрета, сами их разносят по толпе (и это абсолютно добровольно) — мир стал совсем другим... Можно загнать всех по углам, заткнуть рты. Но надолго ли?»

«Работаю на 3-х работах + подрабатываю ещё на 3-х. Но полностью поддерживаю протестное движение, так как Конституцию использовать в виде туалетной бумаги считаю неправильным».

«Процесс остановить можно, только отменив декрет, да и то не факт».

«Им эти деньги от безработных запомнятся, видимо, надолго...»