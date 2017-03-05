Что пообещали митингующим власти Бреста

Прошли переговоры между главой Брестского горисполкома Александром Рогачуком и участниками акции против декрета №3.

Напомним, сегодня в Бресте состоялся «Марш нетунеядцев», в котором приняло участие более тысячи человек. Впервые за всю историю протестов против декрета к митингующим вышли представители власти и предложили провести переговоры в Брестском горисполкоме. Часть людей согласилась пообщаться с властями, другие — отправились маршем по улицам Бреста.

Об итогах переговоров с властями рассказал Радыё Свабодзе глава Брестской областной организации ОГП Владимир Вуек. По его словам, люди заявили председателю свое требование — отменить декрет № 3. Тот пообещал передать это требование «высшим властям».

Также, люди потребовали решить проблему нехватки рабочих мест. Александр Рогачук рассказал, что в ближайшее время появится много рабочих мест в области строительства.

Также митингующие подняли вопрос необходимости освобождения задержанных активистов. Как рассказал Владимир Вуек, руководитель Брестского горисполкома сказал, что это не совсем в его компетенции, но пообещал «взять на контроль» вопрос освобождения Натальи Попковой и Андрея Шаренды.