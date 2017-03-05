До сих пор не обнаружены…

5 марта — 77 годовщина решения Политбюро ЦК ВКП(б) о расстреле офицеров польской армии.

В апреле-июне 1940 года пули энкаведистов оборвали жизни более 22 тысяч офицеров польской армии, интернированных частями Красной Армии в сентябре-ноябре 1939 года. Минуло уже более 65 лет с тех трагических событий, но ответов на ряд вопросов нет до сих пор…

Что же конкретно известно об интернированных в 1939 году польских военнослужащих по советским и польским материалам? Общее число не определено. Представление о путях, методах формирования лагерей весьма приблизительно. О судьбах офицеров известно только по катынским могилам Козельского лагеря.

Они дают возможность говорить о приблизительном числе погребенных. Но может ли там быть 10--12 тысяч трупов, как объявили гитлеровцы в 1943 году, не определено. Известно, что все погребенные в Катыни были расстреляны.

В Войске Польском в мае 1939 года было 18,5 тысячи офицеров, в корпусе охраны границ -- 846, в резерве -- 60 тысяч, в отставке -- 12 тысяч. В результате разгрома почти миллионной польской армии в сентябре--октябре 1939 года гитлеровские войска взяли в плен более 18 тысяч офицеров и 400 тысяч солдат. Часть польской армии смогла уйти в Румынию, Венгрию, Литву, Латвию.

Другая часть польских войск сдала оружие Красной Армии. В сентябре 1940 года в газете "Красная звезда" были опубликованы частичные данные об их численности -- 181 тысяча солдат, примерно 10 тысяч офицеров.

Германия принимала военнопленных, "если они жили в немецкой сфере влияния". Всего на территорию этнической Польши было репатриировано 42492 человека, "изъявивших желание выехать", как сказано в советской сводке 1941 года. Ибо когда началась отправка интернированных к месту жительства, многие отказались ехать под власть немецко-фашистских оккупантов.

19 ноября 1939 года последовало указание Берии о сосредоточении оставленных (или не принятых Германией?) офицеров в Старобельском, Осташковском и Козельском лагерях.

В Старобельске Ворошиловградской области в бывшем монастыре и ряде зданий в городе, где проживали полковники и генералы, на 14 октября 1939 года было 7045 человек, 4813 рядовых, 2232 офицера (когда лагерь стал офицерским, число офицеров увеличилось до 3974 человек).

Осташковский лагерь, расположенный на одном из островов озера Селигер (остров Столбный, бывший монастырь Нилова Пустынь), функционировал с 28 сентября 1939 года. На 1 декабря 1939 года в лагере насчитывалось 5963 человека, происходивших из этнической Польши -- 3848, из западных областей СССР и Литвы соответственно 1919 и 196.

В это время и происходит завязка будущей трагедии. Обратимся к документу — письму Берии к Сталину.

"ЦК ВКП (б) товарищу Сталину

В лагерях для военнопленных НКВД СССР и тюрьмах западных областей Украины и Белоруссии в настоящее время содержится большое количество бывших офицеров польской армии, бывших работников польской полиции и разведывательных органов, членов польских националистических контрреволюционных партий, участников вскрытых контрреволюционных повстанческих организаций, перебежчиков и др. Они являются заклятыми врагами советской власти, преисполненными ненависти к советскому строю…

В лагерях для военнопленных содержится всего (не считая солдат и унтер-офицерского состава) — 14.736 бывших офицеров, осадников и разведчиков... В тюрьмах западных областей Украины и Белоруссии всего содержится 18.632 арестованных (из них 10.685 поляки), в том числе: Бывших разведчиков и жандармов - 5141; Бывших офицеров - 1207; Бывших помещиков, чиновников - 347 Членов различных контрреволюционных и повстанческих организаций и разного контрреволюционного элемента - 5345; Перебежчиков - 6127. Исходя из того, что все они являются закоренелыми, неисправимыми врагами советской власти, НКВД СССР считает необходимым..."

"Всесоюзная Коммунистическая Партия (большевиков) N П 13/144 5 марта 1940г. тов. Берия

44. Вопрос НКВД СССР

1. Предложить НКВД СССР:

1) Дела о находящихся в лагерях для военнопленных 14.700 человек бывших польских офицеров, чиновников, помещиков, полицейских, разведчиков, жандармов, осадников и тюремщиков, а также дела об арестованных и находящихся в тюрьмах западных областей Украины и Белоруссии в количестве 11.000 человек различных к-р шпионских и диверсионных организаций, бывших помещиков, фабрикантов, бывших польских офицеров, чиновников и перебежчиков - рассмотреть в особом порядке, с применением к ним высшей меры наказания - расстрела.

2. Рассмотрение дел провести без вызова арестованных и без предъявления обвинения, постановления об окончании следствия и обвинительного заключения - в следующем порядке: а) на лиц, находящихся в лагерях для военнопленных - по справкам, предоставляемым Управлением по делам военнопленных НКВД СССР, б) на лиц, арестованных - по справкам из дел, предоставляемым НКВД УССР и НКВД БССР.

3. Рассмотрение дел и вынесение решения возложить на тройку, в составе т.т Меркулова, Кобулова и Баштакова (начальник 1-го Спецотдела НКВД СССР)."

Непосредственно приговор о расстреле более 22 тысяч офицеров польской армии был вынесен в апреле 1940 г.Особым совещанием НКВД СССР, на основании этого решения Политбюро ЦК ВКП(б).

Следствие, проведенное в 1990 – 1992 гг. следственной группой Главной военной прокуратуры, выявило, что не только во рвах Катыни покоятся офицеры польской армии. Впрочем, офицеры — понятие слишком общее, не дающее полного представления о том, кто был предназначен к ликвидации. Две трети интернированных составляли офицеры запаса: инженеры, учителя, адвокаты, врачи, преподаватели, лицеисты, студенты, священники (капелланы), в основном выходцы из областей Западной Украины и Белоруссии.

Причем в Катыни погребены лишь те офицеры, которые находились в Козельском лагере. Где завершился крестный путь их товарищей из лагерей в Старобельске и Осташкове, не было известно до недавнего времени. Сегодня установлены и места их казни, и места их погребения -- лесопарковая зона в Харькове и поселок Медное в Тверской области.

Раскопки в Медном окончательно подтвердили: выводы комиссии Бурденко -- ложь. "Окончательно" потому, что сомнения в достоверности представленных ею материалов возникли еще на Нюрнбергском процессе, катынское дело не было включено в приговор. И это очень показательно -- советская сторона решение не опротестовала.

Протоколы допросов Петра Сопруненко, генерал-майора в отставке, с 1939 по 1944 год возглавлявшего Управление НКВД по делам военнопленных, и Дмитрия Токарева -- бывшего начальника Управления НКВД по Калининской области (именно здесь размещался самый крупный Осташковский лагерь. -- И.К.), вполне достаточно, чтобы представить, как готовилось убийство и как убивали.

Получив задание, Токарев прибыл к месту службы в Калинин, куда вскоре прибыла группа высших офицеров НКВД из Москвы -- майор госбезопасности Синегубов, начальник Главного управления конвойных войск комбриг Кривенко, комендант НКВД Блохин. Московские гости поселились в салоне-вагоне на станции и стали готовить "операцию по разгрузке лагеря".

Офицеров польской армии предстояло перевезти из Осташковского лагеря в здание НКВД, в подвале которого находилась внутренняя тюрьма. Она и была избрана местом казни 6 тысяч человек. Следствие выявило, что применительно ко всем трем лагерям действовала одна схема, была разработана единая технология уничтожения пленных. Маршрут смерти начинался в лагере, оттуда пленных вывозили эшелонами, проходил через внутреннюю тюрьму НКВД (сюда их доставляли со станции машинами) и заканчивался во рву, отрытом экскаваторами или вручную, в недалеко отстоящем лесу.

Перед тем как расстреливать, узников заводили в красный уголок (ленинскую комнату). Здесь сверяли данные, чтобы не случилось ошибки. Когда удостоверялись, что это тот человек, который должен быть расстрелян, надевали на него наручники и вели в подвал.

Приговор в исполнение приводили около 30 человек, вся комендантская команда, надзиратели, шоферы, сам Блохин. Технология была им и отработана, Блохин, Синегубов и Кривенко привезли с собой целый чемодан "вальтеров". Наши "ТТ" не выдерживали нагрузки и быстро изнашивались от стрельбы.

В первый день расстрелов Блохин зашел в кабинет к Токареву и сказал: "Ну, пойдем". "Мы пошли в подвал, и я увидел весь этот ужас. Блохин надел спецобмундирование -- кожаную коричневую кепку, кожаный коричневый фартук, кожаные коричневого цвета перчатки выше локтей. Я увидел палача".

У камеры смертников был второй выход, во двор. Через него вытаскивали трупы, погружали в машины и вывозили. Машин было 5--6, грузовых, открытых, но с брезентом, которым после загрузки закрывали трупы. По завершении "работы" Блохин отдал водителям указание брезенты сжечь. Кровь с кузовов каждый день смывали.

Хоронили пленных, сваливая всех в одну кучу. Закапывали экскаватором "Комсомолец". "Настоящая индустрия", -- бесстрастно замечал Токарев. Расстрелы начались, когда ночи были уже короткие. В первый раз расстреляли 300 человек. Заканчивать "работу" пришлось на восходе солнца. Торопились, но не успевали. И тогда Блохин распорядился, чтобы больше 250 человек не привозили.

Завершение дела отметили и в Москве, правда, с некоторым опозданием. 26 октября 1940 года появился секретный приказ за подписью Берия о награждении работников НКВД за успешное выполнение специального задания месячным окладом. В списке значилось 143 фамилии. Офицеры госбезопасности, надзиратели, вахтеры, шоферы.

Награда заслуженна. "Мы не управлялись работать, спали всего по три часа", -- свидетельствовал в своих показаниях Митрофан Сыромятников, старший по корпусу харьковской внутренней тюрьмы НКВД. Ему можно верить: он и другие его "коллеги" копали могилы, грузили трупы на машины, заматывали шинелями головы убитых, чтобы не кровоточили...

В лесных угодьях, принадлежащих харьковскому НКВД выкапывались большие ямы -- с тем расчетом, чтобы в них могли въехать задним ходом крытые грузовики. Маршрут конвоирам был знаком: из центра города -- по Белгородскому шоссе, затем поворот на грунтовку, издавна именуемую "черной дорогой".

Проведенная эксгумация подтверждает приведенные факты. Для ее проведения вырыли десятки ям на площади в несколько гектаров. В некоторых оказались только кости и обувь -- сапоги и калоши с маркировкой "Красного треугольника". Это -- наши. Видимо, перед расстрелом людей заставляли раздеваться донага. Уничтожение соотечественников велось продуманно -- дабы не оставалось следов. Но вот ведь и калоши превратились в вещественные доказательства...

Польских офицеров же, по всей видимости, спешили убивать быстрее -- только этим можно объяснить то. что офицеров не подвергали унизительной процедуре раздевания... Из ям были извлечены золотые вещи с символикой, характерной для католиков. Были обнаружены, в частности, личные медальоны и чудом сохранившиеся персональные документы. Благодаря этому удалось сразу же узнать имена семерых погибших. Их сравнили со списками поляков из архивов НКВД. Да, эти офицеры значатся в них. Таким образом, подтверждено, что в лесу под Харьковом те самые, объявленные "пропавшими", офицеры польской армии.

Извлечено множество простреленных черепов. Со следами пуль и кости ног. Криминалисты объясняют это так. После зачтения приговора многие из тех, кого привозили живыми, пытались бежать. Их косили из пулемета по ногам, а затем уже добивали из наганов.

Найдены гильзы оружия казни -- оно находилось на вооружении НКВД. Достаточно точно можно судить и о времени расстрелов --вторая декада декабря 1939 года, на это указывают обнаруженные обрывки газет с датами. Какие свидетельства преступления будут обнаружены в других захоронениях? Что ныне там, в конце пути польских пленников?

В Козьих Горах в катынском лесу размещались дачи Смоленского УНКВД. Окрестности Медного -- территория дачного поселка работников органов госбезопасности Калининской области. 6-й квартал лесопарковой зоны в Харькове выбран для дома отдыха НКВД.

Расчет у "строителей" был чисто практический -- принадлежность к ведомству НКВД наглухо перекрывало вход в эти места всем посторонним. Тайна содеянного, казалось, была гарантирована. И хранилась бы века, останься они у власти. Молчат и доныне некоторые свидетели, проходящие по польскому делу, ссылаясь на данную полвека назад подписку о неразглашении, а нынешние работники госбезопасности, естественно, опекают их от постороннего взгляда.

После событий 1940-го прошло почти 20 лет, когда появился очень важный для следствия документ, содержание которого стало известным не так давно. Воспроизведем фрагменты из него:

"Особая папка

Совершенно секретно

Товарищу Хрущеву Н.С.

В Комитете государственной безопасности при Совете Министров СССР с 1940 года хранятся учетные дела и другие материалы на расстрелянных в том же году пленных и интернированных офицеров, жандармов, полицейских, осадников, помещиков и т.п. и т.п. лиц бывшей буржуазной Польши. Всего по решениям специальной тройки НКВД СССР было расстреляно 21.857 человек, из них: в Катынском лесу (Смоленская область) 4421 человек, в Старобельском лагере близ Харькова 3820 человек, в Осташковском лагере (Калининская область) 6311 человек и 7305 были расстреляны в других лагерях и тюрьмах Западной Украины и Западной Белоруссии...

Для советских органов все эти дела не представляют ни оперативного интереса, ни исторической ценности. Вряд ли они могут представлять действительный интерес для наших польских друзей. Наоборот, какая-либо непредвиденная случайность может привести к расконспирации проведенной операции, со всеми нежелательными для нашего государства последствиями... Исходя из изложенного представляется целесообразным уничтожить все учетные дела на лиц, расстрелянных в 1940 году по названной выше операции...

Председатель КГБ при СМ СССР А.Шелепин

3 марта 1959 года.”

Может быть, как-либо раскрыть причины катынской трагедии позволит анализ внутренней и международной обстановки апреля--мая 1940 года? В СССР это было время второй волны депортаций из западноукраинских и западнобелорусских земель, время наиболее жестких высказываний против польских политических партий и их представителей и против иной "нечисти". Но была ли ликвидация офицерских лагерей непосредственно связана с депортациями?

В апреле 1940 года войска гитлеровской Германии начали наступление на Западе. "Странная война" кончилась. С 9 апреля до 20 июня 1940 года пали Дания, Норвегия, Бельгия, Франция. Хотели ли органы НКВД СССР использовать события в Европе для прикрытия своих преступных акций? Или чекисты освобождали территорию будущих военных действий от "контрреволюционных элементов"?

Остается не выявленной прямая связь между ликвидацией лагерей и проблемой депортации, комплексом проблем советско-германских отношений. В ходе проведения расследования по Куропатам выяснилось, что из западных областей Беларуси было вывезено в Минск 3000 военнопленных офицеров польской армии. Это подтверждает также датированная мартом 1940 года записка Берия наркому железнодорожного транспорта Л.Кагановичу такого содержания: «Для выполнения оперативного задания необходимо срочно вывести в десятидневный срок из тюрем НКВД УССР заключенных из западных Областей Украины за пределы УСССР –8 тысяч человек, в ее центральные области—3 тысячи, из западных областей БССР в Минск—3000 человек».

В записке давалась и полная раскладка вагонов, которые потребуются для этой акции. В, частности, по Брест-Литовской дороге—100 вагонов назначением до Минска, Белорусской дороге—23 вагона и Западной дороге—32 вагона также с конечным пунктом назначения—Минск. Таким образом, этот документ подтверждает, что в марте-апреле 1940 года в Минск были доставлены из тюрем западных областей Беларуси около 3000 человек, след которых ведет в Куропаты.

По официальным данным, на территории Беларуси было расстреляно 3870 офицеров польской армии интернированных в 1939—40-х годах. Скорее всего, эта цифра неокончательна.