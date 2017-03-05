«Марс» марширует

Важнейшие белорусские реалии прошедшей недели — в обзоре «Салідарнасці».

Победа недели

1 марта стало известно о том, что компания-заказчик строительства бизнес-центра в Куропатах отказалась от своих планов.

— Строить там, где люди приковывают себя наручниками к технике, категорически нельзя, — заявил журналистам акционер «Белреконструкции» Игорь Онищенко.

3 марта возле стройплощадки, с которой накануне убрали технику и бытовки, состоялся митинг.

Собравшиеся постановили снять лагерь в понедельник, если застройщик выполнит свое обещание. Защитники Куропат обещали вернуться, если в охранной зоне урочища снова начнется строительство.

Превентив недели

В пятницу в Бресте была задержана активистка Наталья Папкова. Девушка принимала участие в маршах нетунеядцев в Минске и Бресте, после чего была вызвана в милицию для беседы.

«Дай закурить, а денег?»: Как провоцировали лидера брестских протестов «нетунеядцев»

2 марта Папковой позвонили из психоневрологического диспансера и предложили обследоваться, в связи с тем, что на нее пришла бумага из милиции. А на следующий день девушку задержали и доставили в клинику, где она объявила голодовку.

Анонс недели

Оппозиция назвала 9 городов, где планируются новые «Марши нетунеядцев».

В Бресте акция пройдет 5 марта в 12.00 на пл. Ленина; Молодечно — 10 марта в 18.00 на пл. Центральной; Пинске — 11 марта в 12.00 на пл. Ленина; Орше — 12 марта в 13.00 на пл. Центральной, Рогачеве — 12 марта в 16.00; Бобруйске — 12 марта; Могилеве, Гродно, Минске (17.30, на Академии наук) — 15 марта.

Марш недели

В субботу в Минске прошел Марш милиционеров, приуроченный к столетию образования белорусской милиции. По проспекту вдоль Октябрьской площади прошествовали 1200 сотрудников милиции и 46 единиц техники, среди которой и штурмовая бронированная установка «Марс», предназначенная для контртеррористических операций.

Вердикт недели

Суд Московского района 3 марта вынес приговор Владиславу Казакевичу, жестоко убившему женщину в столичном торговом центре «Новая Европа».

Молодой человек был признан виновным в убийстве, «совершенном с особой жестокостью из хулиганских побуждений», а также в попытке «приготовления к убийству двух и более лиц», «покушении на убийство двух и более лиц» и хулиганстве.

Учитывая, что на момент преступления, убийца не был совершеннолетним, суд приговорил бывшего его к 15 годам общего режима.