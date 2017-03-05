«А вы за ухо трогайте. Чувствуете?»

Чудны дела Господни, особенно когда о них докладывают прокуроры. 3 марта в вечернем эфире «Царьград ТВ» бывший прокурор Крыма, а ныне депутат Госдумы Наталья Поклонская сообщила новость: в Симферополе замироточил бюст последнего российского императора Николая II.
— Сегодня мои сотрудники звонят из Крыма, из прокуратуры, которые ухаживают за часовней, и говорят, что утром бюст Николая II, Государя нашего, который мы установили возле часовни, замироточил, — рассказала она. — Это чудо, которое не объяснят ученые и никто.
Мироточение произошло на территории часовни в честь Святых Царственных страстотерпцев — государя Николая II и его семьи. Часовня была открыта у здания прокуратуры Крыма 26 октября 2016 года лично Натальей Поклонской, она же выступала инициатором строительства. Деньги на стройку крымские прокуроры собирали сами.
Наталья Поклонская на открытии часовни в честь святых царственных страстотерпцев государя Николая II в Симферополе. Фото: РИА Новости
Слова Поклонской позвали в дорогу. В пути нервно читаю заголовки официальных крымских СМИ: «Верующие, журналисты и котики собираются у прокурорской часовни посмотреть на чудо мироточения». Коллеги, правда, поясняют: «Прихожан пока немного».
К моему приезду ситуация существенно не меняется: журналистов у бюста двое, прихожанка одна, котиков нет.
— Где можно бюст потрогать? — спрашиваю у присутствующих. — Он, говорят, масляный весь.
— Сейчас только с левой стороны, — уточняет снимающий Николая II на телефон парень.
Трогаю за левую щеку. Памятник сухой.
— А вы за ухо трогайте, — советует девушка-корреспондент. — Чувствуете?
— Нет.
— Да точно есть! А если внутрь?
Но и внутри уха последнего императора ни миро, ни какой-либо влаги мне найти не удается.
Фото: Иван Жилин, «Новая газета»
Наши ковыряния в царских ушах прерывает смотритель Алексей.
— Чувствуете, да? — спрашивает он, спускаясь к бюсту со ступеней часовни.
— Увы, — делаю расстроенное лицо.
— У нас иконы еще сильнее мироточат.
Алексей зовет меня пройти внутрь. Маленькая часовня плотно обставлена канделябрами и увешана иконами. В центре — образ Николая II.
— С 22 февраля Казанская Божия Матерь мироточит и икона царской семьи. С 24 февраля — сам Государь наш.
Алексей указывает мне на маслянистое пятно на иконе Богоматери.
— Если смотреть под углом 30—45 градусов, оно напоминает крест. Вот вам и доказательство. Не я же тут масло разбрызгиваю и кресты рисую. Сам Господь. Вот еще вам (протягивает лежащий у иконы Богоматери носовой платок) — понюхайте, какой запах от наших икон.
Пахнет действительно чем-то наподобие ароматического масла.
— А бюст царя Николая когда замироточил? — спрашиваю я.
— Это в пятницу было, вчера. Наталья Владимировна первая заметила, — Алексей делает блаженное лицо.
— Она в Симферополе сейчас? — удивляюсь я, вспоминая, что Поклонская накануне вечером была в эфире «Царьграда», и сама говорила, что узнала от коллег.
— Нет, она в Москве. Отдувается там не хуже вашего, — улыбается смотритель часовни.
— А как же она первая заметила, если ее тут не было?
Алексей явно напрягается.
— Наталья Владимировна почувствовала это. А вы нет. Не каждый готов почувствовать божественную благодать.
— А много паломников уже было у бюста? — пытаюсь снизить градус беседы.
— Много. Человек десять уже было. С больными детьми идут.
— От чего можно излечиться у Николая II?
— От всех болезней.
Напоследок Алексей соглашается продать мне свечи. Они стоят «сколько сможете». Когда достаю 100 рублей, настоятель выдает мне две штуки.
Выйдя из дверей часовни, вновь направляюсь к бюсту. Картина прежняя: те же два журналиста, другая прихожанка и никаких котиков.
— Я, если честно, не очень верю в это чудо с Николаем, — говорит прихожанка. — Кровавый он все-таки.
— А сухой или маслянистый?
— Точно сухой.
В синоидальном отделе РПЦ по взаимодействию со СМИ корреспонденту «Новой газеты» отказались прокомментировать ситуацию с мироточением бюста Николая II в прокурорской часовне. «Официальная позиция церкви — не комментируем. Все нужно проверить и изучить», — заявили в отделе.