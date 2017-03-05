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Комментарии
05.03.2017
Иван Жилин, Новая газета
«А вы за ухо трогайте. Чувствуете?»

Чудны дела Господни, особенно когда о них докладывают прокуроры. 3 марта в вечернем эфире «Царьград ТВ» бывший прокурор Крыма, а ныне депутат Госдумы Наталья Поклонская сообщила новость: в Симферополе замироточил бюст последнего российского императора Николая II.

— Сегодня мои сотрудники звонят из Крыма, из прокуратуры, которые ухаживают за часовней, и говорят, что утром бюст Николая II, Государя нашего, который мы установили возле часовни, замироточил, — рассказала она. — Это чудо, которое не объяснят ученые и никто.

Мироточение произошло на территории часовни в честь Святых Царственных страстотерпцев — государя Николая II и его семьи. Часовня была открыта у здания прокуратуры Крыма 26 октября 2016 года лично Натальей Поклонской, она же выступала инициатором строительства. Деньги на стройку крымские прокуроры собирали сами.

Наталья Поклонская на открытии часовни в честь святых царственных страстотерпцев государя Николая II в Симферополе. Фото: РИА Новости

Слова Поклонской позвали в дорогу. В пути нервно читаю заголовки официальных крымских СМИ: «Верующие, журналисты и котики собираются у прокурорской часовни посмотреть на чудо мироточения». Коллеги, правда, поясняют: «Прихожан пока немного».

К моему приезду ситуация существенно не меняется: журналистов у бюста двое, прихожанка одна, котиков нет.

— Где можно бюст потрогать? — спрашиваю у присутствующих. — Он, говорят, масляный весь.

— Сейчас только с левой стороны, — уточняет снимающий Николая II на телефон парень.

Трогаю за левую щеку. Памятник сухой.

— А вы за ухо трогайте, — советует девушка-корреспондент. — Чувствуете?

— Нет.

— Да точно есть! А если внутрь?

Но и внутри уха последнего императора ни миро, ни какой-либо влаги мне найти не удается.

Фото: Иван Жилин, «Новая газета»

Наши ковыряния в царских ушах прерывает смотритель Алексей.

— Чувствуете, да? — спрашивает он, спускаясь к бюсту со ступеней часовни.

— Увы, — делаю расстроенное лицо.

— У нас иконы еще сильнее мироточат.

Алексей зовет меня пройти внутрь. Маленькая часовня плотно обставлена канделябрами и увешана иконами. В центре — образ Николая II.

— С 22 февраля Казанская Божия Матерь мироточит и икона царской семьи. С 24 февраля — сам Государь наш.

Алексей указывает мне на маслянистое пятно на иконе Богоматери.

— Если смотреть под углом 30—45 градусов, оно напоминает крест. Вот вам и доказательство. Не я же тут масло разбрызгиваю и кресты рисую. Сам Господь. Вот еще вам (протягивает лежащий у иконы Богоматери носовой платок) — понюхайте, какой запах от наших икон.

Пахнет действительно чем-то наподобие ароматического масла.

— А бюст царя Николая когда замироточил? — спрашиваю я.

— Это в пятницу было, вчера. Наталья Владимировна первая заметила, — Алексей делает блаженное лицо.

— Она в Симферополе сейчас? — удивляюсь я, вспоминая, что Поклонская накануне вечером была в эфире «Царьграда», и сама говорила, что узнала от коллег.

— Нет, она в Москве. Отдувается там не хуже вашего, — улыбается смотритель часовни.

— А как же она первая заметила, если ее тут не было?

Алексей явно напрягается.

— Наталья Владимировна почувствовала это. А вы нет. Не каждый готов почувствовать божественную благодать.

— А много паломников уже было у бюста? — пытаюсь снизить градус беседы.

— Много. Человек десять уже было. С больными детьми идут.

— От чего можно излечиться у Николая II?

— От всех болезней.

Напоследок Алексей соглашается продать мне свечи. Они стоят «сколько сможете». Когда достаю 100 рублей, настоятель выдает мне две штуки.

Выйдя из дверей часовни, вновь направляюсь к бюсту. Картина прежняя: те же два журналиста, другая прихожанка и никаких котиков.

— Я, если честно, не очень верю в это чудо с Николаем, — говорит прихожанка. — Кровавый он все-таки.

— А сухой или маслянистый?

— Точно сухой.

В синоидальном отделе РПЦ по взаимодействию со СМИ корреспонденту «Новой газеты» отказались прокомментировать ситуацию с мироточением бюста Николая II в прокурорской часовне. «Официальная позиция церкви — не комментируем. Все нужно проверить и изучить», — заявили в отделе.

 
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