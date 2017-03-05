В Литве установят сирены на случай чрезвычайных ситуаций на БелАЭС

Департамент пожарной безопасности и спасения (ДПБС) намерен оборудовать на юго-востоке Литвы предупредительные сирены, которые бы информировали население о возможной опасности в случае инцидентов на Островецкой АЭС в Беларуси.
Как сообщает DELFI, сирены собираются установить в Вильнюсе и Вильнюсском районе, Ширвинтском и Шальчининкском районах, всего в 150 местах, которые находятся от АЭС примерно в 50-ти километрах.
По словам заместителя директора ДПБС Юриса Таргонскаса, сирены обойдутся в сумму до трех миллионов евро.
«Когда еще работала Игналинская атомная станция, у нас также вокруг была внедрена система предупреждения. Поскольку АЭС будет находиться недалеко от границы, зона воздействия будет на нашей территории, мы готовимся предупредить жителей», — сообщил он.
Таргонскас подчеркнул, что жителей будут предупреждать как в связи с радиоактивной опасностью, так и в случаях других происшествий. Сирены будут интегрированы в общую систему предупреждения, информирующую жителей телефонными сообщениями, если нужно — и через национальный транслятор.
В департаменте надеются, что сирены появится еще до запуска БелАЭС.