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Общество
05.03.2017
Марина Светлова
«Марш нетунеядцев» в Бресте. Более тысячи митингующих и переговоры с властями

Более тысячи людей в Бресте вышли на акцию протеста против Декрета о «тунеядстве». К митингующим вышел председатель горисполкома. Несколько сотен людей провели переговоры с властями в горисполкоме, более тысячи прошлись маршем по улицам Бреста.

Оргкомитет «Марша «нетунеядцев» провел 5 марта в Бресте третью мирную акцию против Декрета о «тунеядстве». Акция началась в 12.00 на площади Ленина. Однако поскольку там сегодня власти организовали детский праздник, было решено пойти к горисполкому.

Вскоре к митингующим вышел председатель горисполкома и предложил зайти внутрь для переговоров с властями. Отметим, что это первый случай за все нынешние протесты, когда вышли представители власти к протестующим и предложили диалог.

Однако мнения людей разделись.

В результате часть людей отправились на разговор в горисполком. Часть — осталась на улице. Они скандировали «Баста!» «Работы нет, а налог есть. Кому пришло в голову обложить налогом людей?»

Позже на ступеньках появились люди в черных масках – по всей видимости анархисты. Они развернули растяжку: «Чиновник — главный тунеядец».

«Настоящие тунеядцы — чиновники, нас держат в страхе», — говорят с мегафоном люди в масках, призывают к забастовках.

Между тем некоторые участники протеста назвали действия анархистов провокацией.

Перед собравшимися выступил Александр Кобанов, о напомнил о задержании участницы предыдущей акции протеста Натальи Попковой, которую поместили в психиатрическую клинику: «Власть боится нас. Сегодня из нас хотят сделать сумасшедших. Давайте все скажем, что мы не сумасшедшие».

В зале собралось около 200 человек, люди рассказывали, почему они считают налог несправедливым и незаконным, и говорили о своих проблемах. Выступающие очень эмоциональны.

Чиновники согласились, что декрет очень сырой.

— Так зачем его приняли? — возмущались люди в зале.

В это время на площади раздавались крики: «Хватит бояться, пора сопротивляться!»

Один из участников (священник): «Многие думают, что их это не коснется, но мы все в одной лодке, это - лодка Беларусь, мы все должны думать, какую страну после себя оставим. Слово не скажи, увольняют. Мы стали лидером — лидером по количеству алкоголя, по разводам. Если мы будем молчать, завтра придут и за другими. Мы говорим — нет декрету №3».

«Не декрету номер три — Лукашенко уходи», — скандировали люди.

«Я 67 лет прожил и такого не видел. Я проклинаю тот день, когда я выбрал Лукашенко», — возмутился пенсионер.

Анархисты предложили следовать маршем по улицам Бреста.

В этом время в зале представители власти заявили людям, что в закон готовятся изменения и предложили подождать.

В ответ люди потребовали отменить декрет и освободить тех, кто ранее был задержан в результате протестов.

В 13.15 протестующие на улице двинулись маршем по ул. Советской в направлении ЦУМа. По дороге к ним присоединились и другие прохожие. В общей сложности -- более тысячи человек. Люди скандировали "Жыве Беларусь!", «Нет зарплаты — есть налог, депутата кошелек. Настоящий дармоед — тот кто выдумал декрет».

Скриншот с видео Радыё Свабода

В 13.45 колонна дошла до ЦУМа. Там организаторы призвали собравшихся в следующую субботу приехать в Пинск и поддержать подобную акцию.

К 14.00 участники шествия постепенно стали расходиться.

Между тем стало известно об итогах переговоров митингующих с властями Бреста. В частности, председатель Брестского горисполкома заверил участников, что передаст их требование об отмене декрета №3 «высшим властям», а также пообещал, что в ближайшее время появится много рабочих мест в области строительства.

На следующей неделе также планируется несколько акций. В пятницу, 10 марта, ожидается протест в Молодечно, в субботу — в Пинске, в воскресенье, 12 марта, в Орше, Бобруйске и Рогачеве.

Онлайн-трансляцию с митинга ведет Радыё Свабода.

***

В пятницу стало известно, что участницу предыдущей акции протеста Наталью Попкову задержали якобы за то, что она не появилась в психоневрологический диспансер. Задержали еще одного активиста Андрея Шаренду.

Сегодня также стало известно о задержании лидеров Объединенной гражданской партии Анатолия Лебедько и Христианской демократии Виталия Рымашевского, которые направлялись на акцию в Брест.

 
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