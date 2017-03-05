Юлия Латынина в программе «Код доступа» на «Эхо Москвы» рассуждает о расследовании Навального про Медведева.

Предлагаем некоторые отрывки этой передачи.

«Их мечты никогда не простираются выше золотого унитаза»

«Расследование Навального про Медведева — это must read, это роман, это надо читать как Пир Трималхиона.

Мы можем сейчас сказать, что организационный опыт у Навального такой, что в условиях тотального запрета, без денег, практически без административных рычагов, отрезанный от всей внутренней информации, он сумел расследовать вот это. Более того, он сумел построить организацию, которая это расследовала.

Вот, мы знаем, какого рода организации дозволяются Кремлем. Можно ехать воевать в Донбасс, можно организовываться футбольным фанатам. Вот, сейчас, как выясняется, дозволены шариатские патрули «Стоп харам». Это вот пока мы смеемся над Гейропой, которая сдается исламу, у нас по Москве ходят шариатские патрули, у нас убивают Немцова перед стенами Кремля – это всё можно. Но самоорганизация оппозиции – это нельзя.

И, собственно, к самому расследованию. Вот, несколько дней назад я читала в газете, кажется, «The Sun» замечательную историю, как король Саудовской Аравии прибывает в Индонезию на золотом эскалаторе. Там 2 золотых эскалатора было. На простом он не может. С 506-тью тоннами багажа, двумя лимузинами и тысячей человек свиты. И во дворце ему будут готовить завтраки и обеды 150 человек. И статуи обнаженные, потому что это древний дворец, в котором его поселили, закроют.

И я подумала: «Господи, какая обезьяна. Какая жадная, глупая, тупая обезьяна». И, наверное, что-то не так в современном мире, когда вот эти вот восточные владыки, которые пытаются овладеть всем миром и в представлении которых мир – это золотой унитаз, что-то не так в современном мире, что эти люди играют в нем, действительно, важную роль. В том числе и потому, что вот это короля почему так хорошо в Индонезии принимают? Потому что он приехал инвестировать в экономику Индонезии.

И я подумала, что, в общем-то, Илон Маск – он никогда не приедет никуда с 506-тью тоннами багажа. И президент США никогда не привезет с собой двух золотых эскалаторов. Даже если это Трамп, который, как мы знаем, очень любит стиль «Прокурорский ампир».

И вот я подумала, есть два типа государства. Одно – это тот тип государства, который существует для всего общества, это там вот самоуправляющиеся республики, полисы, теперь демократии. И есть восточный тип государства, где государство существует только для того, чтобы государь, его визирь, его любимая наложница, ну и весь гарем, чтобы они могли иметь всё, что возможно. При этом всё, что возможно, их мечты никогда не простираются выше золотого унитаза.

И вот не успела я отвосхищаться этой саудовской историей, как, как я сказала, Навальный рассказал нам про наши собственные золотые эскалаторы, и это must read.

«Ни один человек в здравом уме и твердой памяти не пожертвует миллиард на то, чтобы был построен дворец для одного человека»

Итак, о чем рассказал Навальный? Значит, что есть запутанная сеть некоммерческих фондов, которые, кстати, все называются прекрасно. Один называется, например, Фонд поддержки социально-значимых госпроектов. Ну, правильно: что же еще в Египте социально значимей, чем устройство пирамиды?

Вот, значит, вот есть эти социально-значимые госпроекты, которыми всеми по случайности управляют друзья Медведева и его единокурсники, и всем этим фондам по случайности жертвуют деньги российские олигархи или дает взаймы Газпромбанк. Как он эти займы может получить обратно, если они употребляются на покупку роскошной недвижимости, которая денег не зарабатывает, а только просит, это отдельный вопрос (я к этому вернусь).

Я особо отмечу, что олигархи являются потерпевшей стороной, потому что ни один человек в здравом уме и твердой памяти не пожертвует миллиард на то, чтобы на этот миллиард был построен дворец для одного человека. Он может пожертвовать миллиард больным детям, науке и так далее. Вопрос «Что он получает за этот миллиард?» не так прост.

Естественно, в системе, где рука руку моет, он получает «Ты мне, я тебе, я чешу твою спинку, ты почешешь мою». Но проблема в том, что если он этого миллиарда не даст, ему не то, что спинку не почешут, его сожрут.

И вот все эти фонды – они вкладывают деньги в жизнь по принципу саудовского короля. Есть дворец в Плёсе, есть дворец на Рублевке, есть дворец в Псехако возле Сочи. Причем, вот этого на Красной Поляне дворца мало – там есть еще виноградники анапские. Ну, ко двору же что-то надо подавать в роскошных бокалах. А поскольку анапские отечественные виноградники, ну, они, наверное, не очень хороши, то еще купили итальянские виноградники.

Вот, помните, Светлана Медведева приезжала чего-то там в Италию, там она как саудовская принцесса снимала целую гостиницу, потому что, ну, не жить же обыкновенным смертным рядом со Светланой Медведевой. Вот тогда, утверждает Навальный, и купили.

Есть дворец на исторической родине в Мансурово, есть дворец в Питере, в буквальном смысле дворец. Это бывший дворец графа Кушелева-Безбородко, переделанный в квартиры с автомобильными лифтами.

Есть две яхты. Не одна, а две. Всё это записано, как я уже сказала, на коммерческие фонды «Дар», «Градислава», «Соцгоспроект» с однокурсниками Медведева. Там есть некоторые совершенно трогательные детали. Одна, например, когда земля кадастровой стоимостью 600 миллионов приватизируется за 18 миллионов при рыночной стоимости в 2 миллиарда. Да? То есть это в нормальной стране что происходит? В нормальной стране есть рыночная стоимость земли. Вне зависимости от того, ты президент или ты бедный человек, она стоит для тебя одну цену. А в России наоборот: если ты богатый человек, а тем более если ты влиятельный человек, то ты можешь купить в 100 раз дешевле то, что бедный человек может купить только в 100 раз дороже.

Там есть дивные детали типа 20 пар кроссовок за 3 месяца. Это же вообще… Кстати, там грандиозная же была проделана работа. Вот эти вот кроссовки… Как там всё это вскрылось? Там был у Шалтая-Болтая вскрытый почтовый ящик, в котором был почтовый ящик, по которому, видимо, делал заказы премьер Медведев. И вот в этом ящике сотрудники фонда начали сличать: «Вот смотрите, вот этот человек заказывает вот эти кроссовки, и вот эти же кроссовки, спустя некоторое время, оказываются на премьере Медведеве. Вот этот человек делает эту рубашку, и эта же рубашка оказывается, спустя некоторое время, на премьере Медведеве».

Я, конечно, думала «Ну, вот, можно ли сносить 20 пар кроссовок за 3 месяца? Их там что, есть, что ли?» Есть уморительная там деталь, в которой говорится, что человека, который заведовал анапскими виноградниками, назначили заведовать тосканскими. Вот, это, конечно… Ну, знаете, это если, как вот, люди бы купили пятизвёздный ресторан во Франции и назначили бы его главным поваром бывшего главного повара пионерского лагеря. «А чего? У нас главный повар правильный, у него правильные навыки, он умеет сметану разбавлять и вместо масла маргарин в пончики класть!»

И как я уже сказала, это абсолютно филигранное расследование, потому что, вот, берут и сличают кроссовки, которые были заказаны по электронной почте, с кроссовками, в которых премьер позирует в наш век Инстаграмов. Берут и сличают линию гор, которая, опять же, запощена в Инстаграме премьера, с фотографиями линии гор в Псехако, сделанными с вот этого квадрокоптера.

И, собственно, это то, как надо проводить расследование. С документами, с бумагами, с цифрами.

«В мире, где Медведев премьер, Навальный – преступник»

Парадокс. Ну, допустим, это грандиозно. Но детям же это не передашь. Вот, условно говоря, есть масса домов у богатых русских, они знают, что это можно а) продать, б) дети это смогут содержать. Но в данном случае стоимость содержания – она же астрономическая. Она же не миллионы, она же, наверное, десятки миллионов в год. Дворцы-то передавались из рода в род, и, соответственно, было, чем их содержать – либо с помощью государства, либо с помощью родовых поместий. А тут что? Неужели, детям Медведева по-прежнему будет предоставлять Газпромбанк кредиты?

Современный дворец – он же выживает только в одной ситуации: его открывают для посетителей и сдают под торжества. Вот, в Шотландии в городе Перте есть замечательный дворец, который до сих пор принадлежит частным людям, графам Мэнсфилдам, родственникам, кстати, королевы Елизаветы и, более того, королева этот дворец периодически навещает. Вот этот дворец сдают в аренду. Вот там проводят экскурсии.

Ну, потому что… А этот же дворец не сдашь. Там Роберта Брюса не короновали, там Макбет не присутствовал в истории. Да? Мы вряд ли можем вообразить большой поток туристов в свободной России в Мансурово, где там дети Медведева будут говорить «А вот тут наш предок пользовался iPhone’ом». Ничего не сделаешь с этой недвижимостью – она конверсии не поддается.

И вот тут, на мой взгляд, мы подходим к самому главному, потому что фильм Навального нам нечаянно вскрыл механизм, почему Путин так уверен в Медведеве и его подконтрольности. И почему Медведев на посту президента был, действительно, так верен Владимиру Владимировичу.

Потому что для этих людей власть – это бабло. А что такое бабло? Это, конечно, нефть и газ. А что мы видим в собственности этих некоммерческих фондов? Ну, в общем-то, игрушечные вещи. Виноградник. Ну, вы знаете, этот анапский виноградник – я думаю, в него деньги еще вкладывать и вкладывать. Мы видим вещи, которые требуют денег, а не приносят деньги.

И вот в тот самый момент, когда пользователи этих вещей выходят из-под контроля, вот этот краник эти кредиты Газпромбанка, эти фонды перекрываются. Они накрываются даже не медным тазом, а саркофагом как на Чернобыльской АЭС. Это нельзя содержать, нельзя продать, в этом нельзя даже жить, потому что если слуг нет, в этом нельзя жить.

И несмотря на гигантский масштаб коррупции, это же получается жизнь очень богатой… Ну, я не буду говорить нехорошие слова типа «содержанка российских государственных чиновников». Марионетки. Вот это жизнь императора Пу И, вокруг которого позолота, но за которого правит императрица Цыси.

И вот на мой взгляд, это совершенно гениально вскрыл Навальный. Получается, он вскрыл совершенно определенные экономические причины, как и почему Дмитрий Анатольевич никогда ни в чем не пойдет против Владимира Владимировича. И почему Медведев – это такая важная фигура в российской власти? Потому что такую фигуру еще создавать и создавать, растить и растить. Все эти дворцы для следующего заложника не так просто построить – большие физические вложения.

Ну и отдельно доставляет, конечно, реакция на расследования Навального. Ну, во-первых, это реакция Кремля – не последовало ни одного опровержения. Всё, что эти ребята могут сказать, что это пропаганда и Навальный преступник. Ну, конечно, в мире, где Медведев премьер, Навальный – преступник, мы это знаем.