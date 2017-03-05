Фотофакт: В Минске увековечили память автора Декрета о тунеядцах Щеткиной. Ненадолго

Недалеко от проспекта Независимости появилось необычное изображение.

Фотографию сделал блогер Антон Мотолько.

«Шел за кофе, а тут такое )))», — написал Антон Мотолько на своей странице в Фейсбук.

Изображение бывшего министра труда и соцзащиты, а ныне зампредседателя Совета Республики национального собрания Марианны Щеткиной размещено на стене забора по улице Карла Маркса, недалеко от кафе «Мануфактура».

Увы, произведение уличного искусства неизвестного авторства долго не продержалось. Как сообщает Еврародио , через несколько часов после резонанса в социальных сетях изображение замазали.