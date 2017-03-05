Лебедько и Рымашевского дважды задержали на пути на брестский «Марш нетунеядцев»

Политиков отвезли в милицию, сообщив, что они находятся в розыске.

Первый раз машину, в которой находились политики, остановили возле Ивацевичей. В ней находились Анатолий Лебедько, Виталий Рымашевский, Ольга Ковалькова, Николай Козлов.

Об этом политики сообщили в своих аккаунтах в соцсетях.

«До Бреста на акцию #Мынетунеядцы сегодня доехать нам наверно не суждено :) возле Ивацевичи остановила милиция. Задерживают меня, Анатолия Лебедько, Ольгу Ковалькову Николая Козлова», — написал Виталий Рымашевский на своей странице в Фейсбук.

Политики ехали на «Акцию нетунеядцев» в Бресте.

По словам Лебедько, им предложили проехать в РОВД для разбирательства. Якобы чтобы сверить идентификационный номер машины.

— Наивные, — говорит Лебедько, — они думают, что люди не соберутся на митинг.

В итоге Анатолий Лебедько решил самостоятельно добираться в Брест — пешком или на попутках (до города 120 км).

Ковальков, Рымашевский и Козлов остались с машиной.

Когда Анатолий Лебедько на заправке сел в фуру, ее снова остановили, рассказывает Рымашевский. Сотрудник ДПС сказал лидеру ОГП, что он тоже должен остаться для освидетельствования, пишет TUT.BY .

Политики не согласились, поймали еще одну попутку, их согласилась подвести девушка. Примерно через шесть километров их остановили. Оппозиционерам приказали ехать в Березовский РОВД. Политики согласились поехать в милицию только в том случае, если девушку-водителя отпустят.

В конце концов, задержавшие их сотрудники забрали с собой только Лебедько и Рымашевского, сообщив им, что они лично находятся в розыске, рассказал лидер БХД. «По какому уголовному делу, еще не придумали, — добавил Рымашевский, — сотрудник ДПС что-то говорил о мошенничестве».

Политиков доставили в РОВД. По словам Лебедько, сотрудники милиции намеренно тянули время, ехав «со скоростью 30 км в час».

На акцию протеста они так и не попали.

Акции протеста против декрета о тунеядстве уже третью неделю проходят в белорусских городах.