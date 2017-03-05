Брэд Питт снова общается с бывшей женой Дженнифер Энистон

Брэд Питт, переживая процесс развода с Анджелиной Джоли, обратился за поддержкой к Дженнифер Энистон.

Сообщение о том, что актер пишет бывшей жене, вызвало ажиотаж в мировой прессе. Почему это стало неожиданностью — в этом материале.

Брэд Питт и Дженнифер Энистон снова общаются. На фоне тяжелейшего развода с Анджелиной Джоли 53-летний голливудский актер, который многие годы оставался эталонным экранным красавцем, пишет SMS бывшей жене, об этом сообщил еженедельнику Us Weekly источник из окружения Дженнифер Энистон.

Для того чтобы вступить в телефонную связь с Энистон, Питту пришлось предпринять кое-какие усилия, поскольку номера бывшей супруги у него не было.

Как рассказал знакомый Дженнифер Энистон, он задействовал «запутанную сеть контактов» и 11 февраля триумфально поздравил 48-летнюю актрису с днем рождения. Впрочем, по сообщению DailyMail.com, обратившихся к другому источнику, знакомому с ситуацией, «Брэд не разыскивал ее номер. Они не теряли связи и всегда поддерживали отношения».

Бывшие супруги общаются при помощи SMS. По свидетельству источника, раскрывшего US Weekly обстоятельства и содержание переписки бывших супругов, Брэд Питт признался Дженнифер Энистон, что сейчас переживает тяжелые времена, после чего актеры «обменялись несколькими сообщениями, содержащими воспоминания о прошлом».

Процесс развода голливудского актера проходит очень болезненно: ему приходится бороться за совместную опеку над 15-летним Мэддоксом, 13-летним Паксом, 12-летней Захарой, 10-летней Шайло и 8-летними близнецами Ноксом и Вивьен. Инициатором разрыва в сентябре 2016-го стала Анджелина Джоли — и только в ноябре стало известно, что она обвинила Брэда Питта в домашнем насилии (по ее утверждениям, теперь уже бывший муж нехорошо вел себя в отношении старшего сына, Мэддокса).

Между тем у самой Энистон все в порядке. Детей у нее нет, и она отстаивает свое право их не иметь и посылать тех, кто об этом спрашивает, подальше. В июле 2016-го она опубликовала на сайте The Huffington Post открытое письмо, в котором заявила, что «сыта по горло» разговорами о своей беременности, и потребовала прекратить обсуждать свою фигуру. «Мы полноценны и с партнером, и без, с ребенком и без», — написала она от имени всех женщин, от которых постоянно ждут замужества, рождения детей, в общем, выполнения навязанных стереотипом функций.

При этом она счастлива в браке: в 2015 году она вышла замуж за актера Джастина Теру.

Свадьбы ждали три года, с того момента, как в 2012-м актер сделал предложение одной из лучших комических актрис американского кино, единственной из «Друзей», кому удалось сделать блестящую карьеру в Голливуде благодаря съемкам в романтических комедиях. Свадьба проходила в домашней обстановке в доме Дженнифер и Джастина в Бель-Эйр в Калифорнии в присутствии самых близких друзей пары — Говарда Стерна, Джимми Киммела, Эмили Блант, Сандры Буллок, Орландо Блума, Роберта Дауни-мл., Тоби Магуайра. На свадьбе были близкие подруги Энистон, ее коллеги по «Друзьям» Лиза Кудроу и Кортни Кокс. А вот Дэвида Швиммера, Мэтта Леблана и Мэтью Перри не пригласили.

С момента свадьбы прошло полтора года, и отношения Дженнифер Энистон и Джастина Теру по-прежнему безоблачны; свой день рождения актриса отметила в Кабо-Сан-Лукас, в Мексике, куда улетела вместе с мужем, чтобы отпраздновать и 48-летие, и День святого Валентина. По всей видимости, именно там актрису и настигло поздравление от бывшего супруга. «Джастин нормально относится к тому, что они дружат», — прокомментировал отношение нынешнего мужа Энистон к SMS от бывшего источник US Weekly. Он знает, что Дженнифер просто хочет «быть с ним любезной».

После развода Дженнифер Энистон и Брэда Питта прошло почти 12 лет: пара распалась в 2005-м после пяти лет брака и семи лет отношений.

Вскоре после объявления о расторжении брака, в котором пара особенно подчеркнула, что развод «не связан со спекуляциями в таблоидах», Брэд Питт появился на публике вместе с Анджелиной Джоли, его партнершей по картине «Мистер и миссис Смит». Разумеется, таблоиды сочли, что именно первая красавица Голливуда и стала причиной развода. На долгие годы в глазах СМИ Дженнифер Энистон осталась несчастной женой, брошенной ради другой красотки. Однако сама актриса пыталась избавиться от образа страдалицы. «Я не нахожу это болезненным, — сказала она о своем разводе с Брэдом Питтом в 2015 году в интервью телеканалу CBS». По ее словам, ей совсем не нравится, что люди до сих пор говорят об этом. Тогда же она сказала, что они время от времени обмениваются с Брэдом Питтом праздничными поздравлениями, но постоянной связи не поддерживают.

Впрочем, узнав о разводе Питта и Джоли, Дженнифер Энистон не старалась проявить сочувствие. В сентябре 2016-го, по сообщению US Weekly, источник рассказал о реакции актрисы на развод суперзвезд нечто иное. «Да, это ваша карма», — передает слова Энистон источник. В то же время она пожелала Питту счастья и сообщила, что не держит зла на Джоли.