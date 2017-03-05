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Общество
05.03.2017
Сергей Василевский, Завтра твоей страны
«Власти раз и навсегда должны поставить точку в деле Куропат»

О главном уроке противостояния на улице Мирошниченко в Минске Завтра твоей страны рассказали эксперты и участники вахты.

Конфликт на стройплощадке на улице Мирошниченко возле Куропат временно разрешился в пользу защитников урочища. 

Компания-заказчик «Белреконструкция», начавшая строить бизнес-центр практически у входа в мемориал, отказалась продолжать работы. Этому решению предшествовала десятидневная вахта неравнодушных граждан и местных жителей, сопровождавшаяся стычками со строителями.

— Строить там, где люди категорически против, где они приковывают себя наручниками к технике, категорически нельзя, — заявил в комментарии TUT.BY акционер компании-заказчика «Белреконструкция» Игорь Онищенко.

Со стройплощадки выведена техника и бытовые сооружения, в ближайший понедельник застройщик пообещал убрать забор и заровнять площадку.

В свою очередь участники вахты пообещали на митинге 3 марта снять лагерь, если компания сдержит слово.

Митинг в Куропатах — в лицах и образах

Дашкевич: Даже если Шорец привезет китайцев, будем обороняться

— Абсолютно ясно, что защитники Куропат победили. Как минимум этот застройщик здесь ничего не будет делать даже под принуждением Андрея Шорца. Есть у нас инсайдерская информация, что глава Мингорисполкома уговаривал «Белреконструкцию» строить дальше. Не знаю, где он найдет нового застройщика, может из Китая привезет. Но наши белорусы здесь вряд ли будут строится, чтобы снова спровоцировать противостояние, — рассказал Завтра твоей страны один из инициаторов создания лагеря возле стройплощадки Змитер Дашкевич.

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