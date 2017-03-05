Экономист Ярослав Романчук на своей странице в Фейсбук пишет о том, как ВВП Беларуси мог бы быть на $ 15 – 20 млрд. больше.

Белорусские власти, как и большинство бизнесменов и гражданских активистов против приватизации фармацевтических предприятий, либерализации рынка лекарств и полного выхода государства из фарм бизнеса. Этом сегмент экономики цепко держат в своих руках мощные фарм группы, которые активно используют административную и контрольную крышу Министерства здравоохранения.

Они прикрываются Конституцией (мол, бесплатная медицина – это право граждан), а также заботой о здоровье граждан. Такая система идеально подходит для фармацевтических олигополий т. е. тех небольших, но очень повязанных групп, которые делят рынок лекарств Беларуси. Они здесь установили такие ценовые правила, что только либерализация рынка лекарственных препаратов продукции в рамках ЕАЭС могла бы привести к ПЯТИ-кратному снижению цен. А теперь подсчитайте, сколько каждый из нас переплачивает за лекарства и скажите спасибо» Министерству здравоохранения и его коммерческим фаворитам.

О них следует написать отдельно и подробно. Мало того, что они стали мощным барьером между потребителями и производителями лекарственных препаратов. Они заблокировали путь к успеху таким людям, как Джон Мартин (John C. Martin). Конечно, не ему конкретно, а талантам, подобным этому легендарному лидеру частной компании Gilead. За 20 лет руководства этой коммерческой структурой он увеличил цену её акций в 100 раз. СТО РАЗ!

Если бы белорусский Минздрав и подчинённые ему коммерческие организации работали бы так же эффективно, то ВВП Беларуси был бы на $ 15 – 20 млрд. больше. Продажа только одного лекарства от гепатита (Sovaldi и его разновидностей) обеспечила выручку в 2015 г. в $ 19 млрд. Доля на рынке превысила 90%. Это примерно столько, сколько в 2016 г. составил годовой бюджет органов госуправления Беларуси. Частная компания. Современный менеджмент. Открытая конкуренция. Тщательный анализ научных, технологических новинок — и вот он коммерческий успех. И сотни тысяч больных, которые вылечились или существенно улучшили состояние своего здоровья.

А у нас? Как утверждают знатоки рынка, около 90% лекарств, выпускаемых в России, это пустышки. Лекарственный и медицинский бизнес в Украине под мощным прессингом министерства здравоохранения — это тоже сплошные сговоры, откаты и распилы — за счёт налогоплательщиков и потребителей. Чтобы защититься от них, нужны полноценные рыночные отношения, выход государства их производства медицинских препаратов и лекарств, а также активная работа по привлечению в страну таких людей, как Джон Мартин, о раскрепощении в стране таких людей, как Джон Мартин.