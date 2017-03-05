В Столинском районе уволили милиционера, избившего 9-летнего мальчика

Суд Столинского района отказал жительнице поселка Речица Столинского района Ирине Прилуцкой в иске о возмещении морального ущерба в тысячу деноминированных рублей, предъявленному Светлане Полховской, матери избитого милиционером 9-летнего мальчика.

История началась более полугода назад.

12 июля 2016 года 9-летнего Влада Полховского в рабочем поселке Речица избил старший инспектор охраны правопорядка и профилактики Столинского РОВД Вадим Прилуцкий, после чего мальчишка почти месяц пробыл в лечебном стационаре. Однако после обращения родителей потерпевшего в РОВД милиционер обвинил мальчика в избиении своего сына.

Инспекция по делам несовершеннолетних Столинского РОВД поддержала коллегу и усмотрела в действиях Влада Полховского признаки состава преступления ст. 153 УК РБ — поставила на профилактический учет в РОВД как правонарушителя: с начала учебного года мальчуган не имел ни каникул, ни выходных, а проходил профилактическое перевоспитание.

Более того, жена милиционера Ирина Прилуцкая писала заявление в Столинский РОВД с просьбой возбудить уголовное дело против матери Влада Светланы Полховской за клевету, которую усмотрела в статье «В Столине избитому милиционером 9-летнему школьнику стало плохо после допроса» , однако ей было отказано.

Затем Ирина Прилуцкая подала исковое заявление к Светлане Полховской о компенсации морального ущерба в тысячу деноминированных рублей.

21 февраля 2017 года председатель Столинского суда отказал истице в удовлетворении исковых требований. В соответствии с Гражданском кодексом РБ погашение судебных издержек возложено на проигравшую сторону – то есть жена милиционера Ирина Прилуцкая обязана возместить Светлане Полховской более 2000 деноминированных беларуских рублей плюс моральный вред.

27 февраля ИДН Столинского РОВД принял решение об отсутствии состава преступления в действиях Влада Полховского.

«В действиях малолетнего Полховского В.А. отсутствует состав преступления, предусмотренного ст. 153 УК Республики Беларусь… 25.02.2017 на основании п.2 ч.1 ст.29 УПК и ст.178 УПК Республики Беларусь вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела», — сообщает начальник отдела внутренних дел Столинского района В.Филипчик.

Хотя еще 31 января 2017 года старший участковый инспектор ИДН Столинского РОВД Э.Соболь решил поставить Влада Полховского на учет в ИДН «за совершение деяния, содержащего признаки административного правонарушения».

А управление СК по Брестской области более шести месяцев (до 5 марта) проводит проверку по нанесению несовершеннолетнему Владу Полховскому телесных повреждений.

— «Необходимо акцентировать внимание на том, что ранее было вынесено решение ИДН Столинского РОВД о наличии в действиях Влада Полховского признаков состава преступления, а в итоге оказалось, что его нет», — отмечает активистка «Нашего Дома» из Молодечно Олеся Садовская, которая сопровождала судебный процесс. – Исходя из этого к представителям РОВД, прокурору и следственным органам возник серьезный вопрос о нарушении прав малолетнего Влада Полховского со стороны ИДН Столинского РОВД».

Старший инспектор охраны правопорядка и профилактики Столинского РОВД Вадим Прилуцкий, занимавшийся рукоприкладством, уволен по статье.

Время хэппи-энда еще не наступило…