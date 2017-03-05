В глазах двоится: братья-близнецы женились на двойняшках и живут в одной квартире

Они были вместе в утробе матери и с тех пор неразлучны. Они даже вышли замуж за еще одну пару идентичных близнецов. Сейчас сестры Асыл и Айым Биназаровы из Казахстана обе беременны.

Сестры-близнецы вышли замуж за Жолдасбека и Торебека Толепбергенулы, сыграв общую свадьбу. Невесты были в одинаковых платьях. Близится вторая годовщина свадьбы, и обе сестры ждут малышей. Но самое интересное, что идентичность на этом не заканчивается: оба брата — квалифицированные ветеринары, а сестры учатся на педагогов. Обе пары живут вместе в одном доме.

Источник: Daily Mail

Все четверо познакомились, когда Жолдасбек заговорил с Асыл в магазине и в шутку спросил, нет ли у нее сестры для его брата-близнеца. Он был в шоке, когда девушка ответила, что у нее есть сестра-близнец.

Отношения в обеих парах развивались быстро, и в их родном городе Актау вскоре сыграли двойную свадьбу. Жолдасбек и Торебек, которым по 23 года, признают, что иногда им сложно отличать жен. Торебек говорит: «На свадьбе мы запутались, потому что не смогли различить своих жен. У них даже макияж был одинаковым».

С момента свадьбы в обеих парах родилось по одному ребенку. У Жолдасбека и Айым — сын, а у Торебека и Асыл — дочь. Сейчас обе пары живут в трехкомнатной квартире, но собираются построить отдельный дом. История этих двух пар стала интернет-сенсацией, и многие гадали, родятся ли у какой-нибудь из них близнецы.