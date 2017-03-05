Кому «сделал кассу» декрет о «тунеядцах»

Замысли производители канцтоваров всемирный заговор, лучше бы и не придумали.

Весомый вклад в дело «о тунеядцах» внес гомельчанин Виталий Юрченко. «Весомый», потому что посылка с подписями за отмену декрета, отправленная в Администрацию президента, завесила аж целых 11 килограммов.

И хоть работу Виталий Юрченко проделал действительно важную (всего он отправил свыше 61 тысячи подписей), обращает на себя внимание именно вес посылки. Представьте: 11 кг бумаги! И все для того, чтобы доказать незаконность и глупость нашумевшего декрета.

А теперь давайте задумаемся, сколько вообще бумаги ушло с момента принятия этого налога?

В памяти еще свежи кадры с почты со стопками извещений от налоговой, которые почтальоны должны разнести «тунеядцам».

Сколько там всего планируется направить «писем счастья»? 400 тысяч? 500? Судя по тому, что сейчас такие «приветы» приходят даже умершим, можно не сомневаться, что власти на бумаге экономить не станут и разошлют весь миллион.

А что сделают в ответ граждане, получившие такие бумажки? Правильно, закидают налоговую другими бумажками. Одни — справками, доказывающие, почему они не должны платить налог, другие, как советуют правозащитники, жалобами — вначале в местную налоговую инспекцию с требованием отменить это решение, затем в областную инспекцию, а после – в Министерство по налогам и сборам.

Естественно, на каждую из этих бумажек они получат бумажку с ответом из соответствующих органов. Такой вот бумажный обстрел с разных сторон баррикад.

А суды? Представьте тот бумагооборот. Неудивительно, что власти решили прикрыть эту лавочку.

Неизвестно, обогатил ли налог на тунеядство наше государство (пока что сумма сбора не выглядит внушительной, если вообще окупила потраченную госструктурами бумагу), но то, что он «сделал кассу» производителям канцтоваров — факт.