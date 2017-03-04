Команда больших провалов

Лидер «Говори правду» Андрей Дмитриев на своей странице в Фейсбук рассуждает о чиновниках, «не способных адаптироваться к изменениям и современному миру».

Во власти все отчетливее ясны фамилии чиновников, которые не способны адаптироваться к изменениям и современному миру. Все, что они делают, направлено на предотвращение будущего. Поэтому их подходы и идеи приводят лишь к одному — проигрышу. А так как они занимают большие посты, проигрывает Беларусь.

Семашко — полностью провалил лоббирование интересов Беларуси в Москве. Он все ещё продолжает лепетать про братскую любовь, хотя уже давно понятно русские ведут с нами дела по принципу «бизнес, ничего личного». Итог — повышение цены на газ, и множество других неприятных сюрпризов от Кремля.

Мясникович — придумал налог на безработных. Итог, социальное напряжение, еще большее недоверие между обществом и государством. Лоббирует бездумную поддержку убыточных промышленных предприятий (помните идею модернизации — 2011 года). Итог, показуха и бедственное положение большинства из них, вместо изменений и реструктуризации.

Щеткина — пенсионная реформа, которая является крупнейшим ударом по белорусской обороноспособности, так как реформа напрямую затронула военных.

И, конечно, всех остальных граждан, которые скоро должны будут работать, как бессмертный Дункан Маклауд, чтобы получить в итоге, хоть что-то.

Карпенко — министр образования, который все еще хочет сохранить лучшее, что было в советском образовании прошлого, а не начать строить образование, которое будет готовить молодежь к будущему. Итог, продолжение падения качества образования, увеличение нагрузки на учителей.

Уверен, вы можете добавить и другие фамилии. Но эти инициативы — это просто прямой удар именно по Беларуси. При этом, их инициаторы остаются на своих местах и идут на повышение. А должны пополнить ряды тех, кто потерял работу.

Хотя, даже с них я бы на налог на тунеядцев не брал, ведь Декрет № 3 должен быть отменен, для всех граждан.