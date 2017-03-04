950 лет спустя, или Как Всеслав Чародей по современному Минску гулял

В день 950-летия со дня первого упоминания в «Повести временных лет» белорусской столицы в Минске вновь появился Всеслав Чародей. Тот самый, что в легендарной битве на Немиге противостоял ярославичам во главе войска Полоцкого княжества.

В современном Минске он прокатился на двухэтажном экскурсионном автобусе, узнал, что было после него, в Национальном историческом музее и даже встретился с сегодняшним руководителем Минска Андреем Шорцем в Верхнем городе. Все подробности — в сюжете TUT.BY: