С каким оружием в руках ОМОН маршировал мимо Лукашенко

«Салідарнасць» собрала любопытные подробности об оружии и технике, продемонстрированной во время милицейского марша.

4 марта в Минске на Октябрьской площади отметили 100-летие образования белорусской милиции. Во время торжественного марша были продемонстрированы образцы оружия и техники, стоящих на вооружении МВД. «Салідарнасць» обратила внимание на некоторые из них.

Легендарный Heckler & Koch MP5

Бойцы минского ОМОНа маршировали перед руководством страны с оружием, до боли напоминающем легендарный немецкий пистолет-пулемет Heckler & Koch MP5.

Возможно, речь идет о современной модификации данного вида оружия МР5А5. Во всяком случае, приклад, форма цевья, дульного компенсатора и переключателя режима стрельбы похожи именно на эту версию. Данная модель производится по лицензии турецкой компанией MKEK.

«Будущие участники протестов — смотрите и трепещите!»

Стоит упомянуть, что различные версии и модификации пистолет-пулемет Heckler & Koch MP5 являются излюбленным оружием морской пехоты США и британского спецназа SAS. МР5 стоят на вооружении полиции Великобритании, Испании и других европейских стран. Если верить открытым источникам в интернете, в Беларуси данный пистолет-пулемет применяется бойцами спецподразделений СПБТ «Алмаз» и «Альфа» КГБ.

Штурмовая установка «Марс»

Наделавшая шуму после милицейского марша в соцсетях и на форумах штурмовая установка «Марс» на базе бронированного автомобиля засветилась в новостях в июне 2016 года. Тогда спецподразделения КГБ, Госпогранкомитета, Минобороны и МВД провели контртеррористические учения по освобождению Лукомльской ГРЭС.

Как видно из кадров субботнего марша, бойцы милицейского спецназа, ехавшие на установке «Марс», были вооружены как автоматами АК, так и оружием Heckler & Koch.

Фото onliner.by