Депутат Госдумы предложил сделать фанатские драки новым видом спорта

Неординарное предложение озвучил заместитель председателя российского парламента от ЛДПР Игорь Лебедев.

Заместитель председателя Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев обратил внимание на околофутбольные проблемы и вынес на обсуждение идею нового вида спорта, который в последствии может стать мировым, сообщает newsru.com.

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— Наши фанаты — бойцы, но не хулиганы, и фанатские битвы можно превратить в спорт. Собственно, что такое спортивные единоборства? Это драка один на один, превращенная в спорт. Почему бы не превратить точно так же в спорт народную русскую забаву — драку стенка на стенку? Можно ввести правила, проводить соревнования команд, — заявил Лебедев и предложил назвать вид спорта draka:

— Россия стала бы пионером в новом виде, для которого, разумеется, не нужно придумывать никаких иностранных названий.

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Напомним, что Чемпионат Европы по футболу 2016 года запомнился массовыми драками с участием российских фанатов. Организованные нападения на болельщиков из других стран стали поводом для публикаций в мировых СМИ о спланированной акции с участием провластных фанатских движений.