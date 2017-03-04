Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Барыс Пятровіч: Ня трэба баяцца, што загучыць слова «прымус», іначай загучыць «генацыд»
Депутат Госдумы предложил сделать фанатские драки новым видом спорта
На юге Беларуси до +16°С, на севере — мокрый снег
В Борисовском районе найдено тело: предположительно, пропавшего три месяца назад солдата
Лукашенко: «На любые авантюры у нас всегда будет адекватный ответ»
Людей лишили права через суд снимать с себя клеймо тунеядца
Япринцев написал песню о Путине
Новый глава МВД США прибыл на работу верхом и в ковбойской шляпе
Лукашенко – Бакиеву: Ты еще жив? Комаров не очень боишься?
В Витебске вынесли приговор «Террор-машине»
Фотофакт: экс-министр Кулешов пришел на празднование дня милиции не в форме
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
«На параде будет маршировать колонна титушек-провокаторов?»
Дворцы, яхты, виноградники – тайная империя Дмитрия Медведева
Трансплантация истории от Лукашенко
Паблики регионов: «Это бумеранг поступков — посеяли ветер, получили бурю»
Мертвый Коммунист сдает сообщников
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Увольнение Цепкало: «Намечается великая дойка айтишников»
«Главное – не начать пить». Белорусы – о жизни в тюрьме и после нее
Виноваты враги. Как Лукашенко отреагировал на акции протеста «тунеядцев»
Напоминалка для власти, которая может стать врагом сама себе
Гозман: Лукашенко продает Западу свою недостаточную лояльность России и наоборот
«Ситуация напоминает период начала гласности в середине 1980-х»
Чтоб я так жил, Димон!
Афиша протестов: марши «нетунеядцев» запланированы в 11 городах Беларуси
Почему колхоз №1 рекламирует немецкие тракторы?
«Не боюсь ничего! Дайте жить!». Лица «маршей нетунеядцев» в регионах
«Идеологи игнорируют Лукашенко»
Люди отказываются заводить детей, потому что дорого: «не до жиру»
«Не могу припомнить, когда наши люди так плохо жили»
«В Куропатах лежат люди. И если это забыть — завтра там будем лежать мы»
Фото дня: Плачущая прачка отчитывается перед чиновниками по налогу за тунеядство
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
«Оскар-2017»: самые яркие персоны, поцелуи и бюсты
«Яростный облом и злая жуть» на «Оскаре-2017»
Найлепшыя моманты з канцэрта «Народнага альбома»: блізкае, народнае, сямейнае
5 любовниц, которые изменили ход истории
Как венесуэльский лыжник-неудачник произвел фурор на чемпионате мира
Как загорают «ангелы» и «демоны»
Сара едет: красотка на фоне красот
(часть 4)
В мире
04.03.2017
Салiдарнасць
Депутат Госдумы предложил сделать фанатские драки новым видом спорта

Неординарное предложение озвучил заместитель председателя российского парламента от ЛДПР Игорь Лебедев.

Заместитель председателя Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев обратил внимание на околофутбольные проблемы и вынес на обсуждение идею нового вида спорта, который в последствии может стать мировым, сообщает newsru.com.

Почему я перестал болеть за Россию

— Наши фанаты — бойцы, но не хулиганы, и фанатские битвы можно превратить в спорт. Собственно, что такое спортивные единоборства? Это драка один на один, превращенная в спорт. Почему бы не превратить точно так же в спорт народную русскую забаву — драку стенка на стенку? Можно ввести правила, проводить соревнования команд, — заявил Лебедев и предложил назвать вид спорта draka:

— Россия стала бы пионером в новом виде, для которого, разумеется, не нужно придумывать никаких иностранных названий.

«Беспорядки в Марселе и Лилле — продолжение гибридной войны, развязанной Путиным»

Напомним, что Чемпионат Европы по футболу 2016 года запомнился массовыми драками с участием российских фанатов. Организованные нападения на болельщиков из других стран стали поводом для публикаций в мировых СМИ о спланированной акции с участием провластных фанатских движений.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 1 (оценок:2)
Главное
Паблики регионов: «Это бумеранг поступков — посеяли ветер, получили бурю»
Мертвый Коммунист сдает сообщников
«На параде будет маршировать колонна титушек-провокаторов?»
«Впервые за свои 38 лет решила выйти на уличный протест»
«У Кремля есть два варианта – очень дорого или, возможно, война»
Увольнение Цепкало: «Намечается великая дойка айтишников»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Rating All.BY Каталог TUT.BY