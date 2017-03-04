«Будущие участники протестов — смотрите и трепещите!»

4 марта в Минске прошел марш в честь 100-летия образования белорусской милиции. О том, какой была реакция Байнета на это событие, — в обзоре «Салідарнасці».

Nata Radina

«Я очень люблю нашу милицию. Во-первых, когда во время обыска ее сотрудники дали мне в глаз, то это было так красиво, что мне три недели не надо было делать макияж. А потом своими многочасовыми допросами на камеру в 2010 году они очень хорошо подготовили меня к последующим допросам в КГБ. Вместе с ними я заучила и отточила ответы на все их вопросы так, что никого ни одним словом не подставила. А уж Шуневич на ночном допросе в тюрьме КГБ был сама душка, пытаясь выяснить, как Польша и Германия готовили переворот в Беларуси. Так что с праздником, дорогие! Здоровья, удачи!».

@belamova

«Так это чё, я не понял. Пол Минска перекрыли ради 20-минутного парада милиции? Это на это пошли собранные с «тунеядцев» сборы?».

Из комментариев на дискуссионной площадке talks.by:

«Почему все перекрыто? На Интернациональной в «Гарни» были знакомые из Швеции, сегодня утором улетают, так вот — такси подъехать не смогло, пошли с чемоданами на метро «Октябрьская» — не пустили, типа вы с чемоданами — идите отсюда, пришлось им бедолагам «пилить» на пл. Ленина. Да и ладно бы, но один из гостей имеет небольшие проблемы с опорно-двигательным аппаратом и подолгу ходить очень тяжело.

Вот вам и впечатления. Свели все в шутку, но кто знает, что у них на душе осталось».

«Пир во время чумы».

«Будущие участники протестов против падения уровня жизни – смотрите и трепещите!».

«Минут 20-25 этот «марш» занял. А сколько людям проблем создали за эти дни».

Из комментариев на «Нашай Ніве»:

«Напугали нас, больше на площадь ни ногой!)».

«А гордиться в общем-то абсолютно нечем. Омон гоняется за оппозицией и гражданами с активной жизненной позицией».

«Слабакі. Дармаедаў болей на марш выйшла. За кім сіла?».