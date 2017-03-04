В Бресте участницу «Марша нетунеядцев» поместили в психиатрическую клинику

В пятницу в областном центре был также задержан активист Андрей Шаренда.

Наталья Папкова и Андрей Шаренда на марше в Бресте, 26 февраля. Фото Станислава Коршунова, TUT.BY

3 марта в Бресте была задержана активистка движения «Маладая Беларусь», член Объединенной гражданской партии Наталья Папкова.

Как сообщает сайт ОГП, Наталья участвовала в маршах протеста в Минске и Бресте. После этого ее вызывали на беседу в милицию, где провели профилактическую беседу и выписали повестку на 3 марта на 10.00.

2 марта Папковой позвонили из психоневрологического диспансера и предложили обследоваться, в связи с тем, что на нее пришла бумага из милиции. В этот же вечер ей домой принесли новую повестку в Ленинский РОВД Бреста на 3 марта на 17.00.

В пятницу девушку задержали, когда она вышла с сестрой на улицу. При этом ей пояснили, что причиной задержания стала неявка в диспансер.

Участник акции протеста «нетунеядцев» стал жертвой провокации

Позже стало известно, что Наталью Папкову отвезли в психиатрическую лечебницу Бреста, где она может пробыть до понедельника. В клинике активистка объявила голодовку. Соратники задержанной расценивают действия милиции, как попытку запугивания потенциальных участников очередного Марша нетунеядцев, который пройдет в Бресте 5 марта.

Лидер ОГП Анатолий Лебедько написал на своей странице в Фейсбуке о том, чем закончилась попытка связаться с администрацией больницы: «Датэлефанаваўся да клiнiкi. Катэгарычна адмовiлiся даваць хоць нейкую iнфармацыю. Засталося толькi паабяцаць, што заўтра зладзiм побач пiкет».

На сайте ОГП сообщается также, что в пятницу был задержан другой участник марша в Бресте Андрей Шаренда.

Брестчан заманивают бесплатными аттракционами?

В соцсетях появляются сообщения жителей Бреста о полученных накануне очередного марша СМС с приглашением воспользоваться бесплатными аттракционами.

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