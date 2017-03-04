Как Лукашенко принимал торжественный марш милиции

100-летие образования белорусской милиции отметили на Октябрьской площади.

4 марта на Октябрьской площади в Минске состоялся торжественный марш подразделений МВД, посвященный 100-летию образования белорусской милиции.

В торжественном мероприятии принял участие Александр Лукашенко, глава МВД Игорь Шуневич, премьер-министр Андрей Кобяков и другие руководители страны.

В параде приняли участие боле тысячи сотрудников милиции из разных подразделений ведомства, а также полсоти единиц техники — как раритетной, так и современной.

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