На кого рассчитывать людям, терпящим нужду?

Согласно данным Белстата в стране растет количество семей, доход которых ниже бюджета прожиточного минимума. Если на начало 2016 года число малообеспеченных домашних хозяйств составляло около 147 тысяч, то в четвертом квартале их число выросло до 170 тысяч. Это почти 4,4% от всего населения страны.

Кто и как может помочь таким людям?

Романчук: Власти берут наши деньги, а помогают большим государственным заводам и фабрикам

Руководитель научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук отмечает, что уровень социальной защиты и доходов населения – это производное от экономики.

— Три года у нас рецессия. В долларовом выражении инвестиции за этот период сократились почти на 60 %, экспорт упал на 35 %. Три года назад в долларах бюджет составлял 31,5 млрд, а сейчас — чуть больше 19. Понятно, что делиться бюджет так щедро, как раньше, не может, — говорит эксперт.

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