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Общество
04.03.2017
Салiдарнасць
На юге Беларуси до +16°С, на севере — мокрый снег

Прогноз погоды на ближайшие три дня.

4 марта ожидается облачно с прояснениями. Днем преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -2..+3°С, максимальная днем +6..+12°С, по юго-западу до +14°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо падать, сообщает сайт Гидрометцентра.

5 марта ночью в северных, а днем и в центральных районах страны пройдут кратковременные дожди. Ночью слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью 0..+7°С, максимальная днем +8..+13°С, по югу до +16°С, в крайних северных районах +4..+7°С.

6 марта ночью в северо-восточных и юго-западных районах, днем на большей части территории ожидаются кратковременные дожди, днем в отдельных районах по северо-западной половине страны пройдут сильные дожди; в крайних северных районах — мокрый снег, слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью 0..+7°С, максимальная днем +5..+12°С, по югу до +15°С, в крайних северных районах +1..+4°С.

 
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