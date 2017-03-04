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Зацепило!
04.03.2017
Елена Якжик
Защитник или надзиратель?

Зацепило! И не отпускает уже несколько месяцев.

На днях вечером возвращалась на метро из центра в свои спальные края. На станции «Площадь Победы» в вагон вошла компашка поддатых крепких ребят, одетых в черные кожанки-брюки-шапочки. Общались громко, роготали, один из них – краснощекий красавчик-лидер (самый дерзкий) – периодически поглядывал по сторонам, бросая: «Э, давайте поскромнее».

«Силовики», – сразу подумала я. И мысленно продолжила: выпили после репетиции парада к юбилейному Дню милиции, который у нас отмечается 4 марта, хотя эта дата имеет достаточно условное отношение к ведомству Шуневича.

Конечно, может, согрешила на МВД, может и не оттуда эти парни вовсе. Но первая мысль – неспроста. И сейчас объясню почему.

За последние несколько месяцев у меня лично, как гражданки Беларуси, накопилось к ведомству Шуневича много вопросов. Столько, что иногда засыпая, обращаюсь к нему.

Прошлый год – по моему мнению, провальный в плане репутации и имиджа для МВД – был показателен: разгром в квартире педиатра, пьяный гаишник со смертельным наездом на женщину… Новый начался с феерического боевика с выстрелами на лестничной площадке

Возможно, кому-то определение «провальный» покажется чересчур сильным. В активе МВД тысячи уголовных дел, раскрытых добросовестными сотрудниками. Но тут я процитирую фрагмент выступления Игоря Шуневича на государственном телевидении, посвященный шефу барановичской ГАИ:

— Каждый такой случай — это удар под дых всей системе, позор всему офицерскому корпусу и, в частности, службе ГАИ.

— Один такой случай может пустить все под откос? — уточнил ведущий.

— Он стократ нивелирует все хорошее, что мы делаем – это однозначно, — ответил Шуневич.

Вышеперечисленное – только часть того, что прозвучало в СМИ. А сколько еще не вышедших в печать историй, когда мирные граждане пострадали по ошибке силовиков, но боятся озвучивать этот кошмар?

«Нет, я не готов к последствиям: один – против всей системы МВД, нужны стальные яйца», – вот такую фразу я услышала уже в этом году из уст минчанина, очень пострадавшего от действий правоохранительного ведомства. И я этих людей не сужу: не у многих, как, к примеру, у педиатра Дмитрия Середы, хватает воли, чтобы бороться с чрезмерно ретивыми «стражами порядка».

Мы уже привыкли, что под раздачу спецназа попадают «политические». Вероятно, даже сядь в 2010-м на землю вся Площадь (в подтверждение мирного протеста), «космонавты» били бы сидячих (тогда они били лежачих: все помнится). Но, когда под удар попадают граждане, вообще никакой активности не проявлявшие, – это что?

Проколы случаются у всех. Но МВД даже очевидные зачастую старается не признавать. И именно в этом проблема: ведь систему характеризуют не столько ошибки, сколько реакция на них.

Но что имеем на сегодня? Мы не услышали извинений от Шуневича ни на «Большом разговоре с Лукашенко» (где ему было дано слово), ни хоть в одном его интервью по поводу так называемого 100-летия белорусской милиции. Им было сказано и про привязанность к форме НКВД, и о литературных предпочтениях, и о бренде под названием «ОМОН» и еще много-много чего.

Но ни слова искренних извинений.

Фото МВД

Апогеем стало открытие Шуневичем скульптуры минского городового, который, как сказал глава МВД, «олицетворяет собой порядок и спокойствие на улицах города, то, что сегодня обеспечивает Министерство внутренних дел, и то, что является визитной карточкой нашего ведомства и нашего государства».

Для меня же она – символ надзирателя, тотального контроля людей в погонах над мирным населением Беларуси.

 
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