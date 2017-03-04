Данейко: «Хорошо, что в Беларуси не производили пишущие машинки, а то бы сохраняли их производство»

Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Барыс Пятровіч: Ня трэба баяцца, што загучыць слова «прымус», іначай загучыць «генацыд»
Депутат Госдумы предложил сделать фанатские драки новым видом спорта
На юге Беларуси до +16°С, на севере — мокрый снег
В Борисовском районе найдено тело: предположительно, пропавшего три месяца назад солдата
Лукашенко: «На любые авантюры у нас всегда будет адекватный ответ»
Людей лишили права через суд снимать с себя клеймо тунеядца
Япринцев написал песню о Путине
Новый глава МВД США прибыл на работу верхом и в ковбойской шляпе
Лукашенко – Бакиеву: Ты еще жив? Комаров не очень боишься?
В Витебске вынесли приговор «Террор-машине»
Фотофакт: экс-министр Кулешов пришел на празднование дня милиции не в форме
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
«На параде будет маршировать колонна титушек-провокаторов?»
Дворцы, яхты, виноградники – тайная империя Дмитрия Медведева
Трансплантация истории от Лукашенко
Паблики регионов: «Это бумеранг поступков — посеяли ветер, получили бурю»
Мертвый Коммунист сдает сообщников
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Увольнение Цепкало: «Намечается великая дойка айтишников»
«Главное – не начать пить». Белорусы – о жизни в тюрьме и после нее
Виноваты враги. Как Лукашенко отреагировал на акции протеста «тунеядцев»
Напоминалка для власти, которая может стать врагом сама себе
Гозман: Лукашенко продает Западу свою недостаточную лояльность России и наоборот
«Ситуация напоминает период начала гласности в середине 1980-х»
Чтоб я так жил, Димон!
Афиша протестов: марши «нетунеядцев» запланированы в 11 городах Беларуси
Почему колхоз №1 рекламирует немецкие тракторы?
«Не боюсь ничего! Дайте жить!». Лица «маршей нетунеядцев» в регионах
«Идеологи игнорируют Лукашенко»
Люди отказываются заводить детей, потому что дорого: «не до жиру»
«Не могу припомнить, когда наши люди так плохо жили»
«В Куропатах лежат люди. И если это забыть — завтра там будем лежать мы»
Фото дня: Плачущая прачка отчитывается перед чиновниками по налогу за тунеядство
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
«Оскар-2017»: самые яркие персоны, поцелуи и бюсты
«Яростный облом и злая жуть» на «Оскаре-2017»
Найлепшыя моманты з канцэрта «Народнага альбома»: блізкае, народнае, сямейнае
5 любовниц, которые изменили ход истории
Как венесуэльский лыжник-неудачник произвел фурор на чемпионате мира
Как загорают «ангелы» и «демоны»
Сара едет: красотка на фоне красот
(часть 4)
Комментарии
04.03.2017
Анастасия Зеленкова, Александр Старикевич
Данейко: «Хорошо, что в Беларуси не производили пишущие машинки, а то бы сохраняли их производство»

Как провести реформы и при этом не наплодить безработных и кого надо безжалостно похоронить ради экономического роста. Несколько мыслей генерального директора Бизнес-школы Института приватизации и менеджмента Павла Данейко о белорусской экономике и ее будущем.

Фото byfin.by

«Важно понять, кто болеет, а кто уже умер. Потому что того, кто умер, лечить не надо»

— У нас проблема безработицы — самая политизированная. Действительно, реструктуризация предприятий приведет к высвобождению определенного количества работников. У нас это все воспринимается как совершенная катастрофа.

Когда мы на одном семинаре спросили представителя Швеции, что делать с этими крупными компаниями, которые имеют сейчас тяжелую финансовую ситуацию, он сказал, что кризис в экономике напоминает эпидемию. И, безусловно, тех, кто заболел нужно лечить. Поэтому государство в кризисные времена должно помогать таким компаниям. И это нормально. Но, сказал он, важно понять, кто из них болеет, а кто уже умер. Потому что того, кто умер, лечить не надо.

Посмотрите, 30 лет назад в Швеции самыми популярными профессиями были сталевар и судостроитель, а сейчас таких профессий нет. И что? Швеция выросла, безработицы тоже особой нет.

То есть, если мы сохраняем предприятие, которое нужно реструктурировать, мы отказываемся от экономического роста. Я всегда говорю: нам повезло, что в Беларуси не производили механические пишущие машинки, а то бы мы до сих пор сохраняли и поддерживали их производство.

Меняются отрасли, меняется структура экономики, и не нужно держаться за то, что вчера, может быть, было престижно и классно, если сегодня оно вообще не нужно.

«Если бы мы прекратили дотировать мертвые предприятия, хватило бы и на пособие в 300 долларов, и на переобучение»

— Мы проскочили время, когда можно было использовать китайский опыт. Они сделали структурные реформы в условиях, когда рынок труда находился на стороне спроса. Была нехватка рабочей силы, ни о какой безработице речи вообще не шло — так же, как у нас было недавно.

Так вот, там в этот момент государство финансирует закрытие предприятий в определенных отраслях, например в легкой промышленности, в тяжелых отраслях. Почему? Потому что развиваются более прибыльные отрасли – производство электроники с более высокой добавленной стоимостью, и в условиях нехватки рабочей силы держать людей в отраслях, где у тебя низкая добавленная стоимость, бессмысленно.

Они помогают выйти, закрыться и так далее. В условиях, когда рынок труда со стороны предложения, действует система социальных амортизаторов и социально-экономических стимулов. Что это означает? Человек теряет работу, но получает на определенный срок совершенно достойное пособие по безработице. При этом в социальной системе есть деньги на его переквалификацию.

По моим оценкам, если бы мы прекратили дотировать наши неприбыльные предприятия, и эти деньги направили на создание такой социальной системы, то получалось бы в среднем на безработного 300 долларов содержания. Еще 300 долларов оставалось бы в месяц на переобучение. Но зато тогда бы появилась какая-то динамика экономики.

«Без реформ мы будем иметь длинную стагнацию, регулярные девальвации и нарастание безработицы»

— Что у нас со структурными реформами? У нас нет приватизации. Вот это главный тормоз, о котором все говорят.

А я говорю, что даже не в приватизации дело. Если продавать МАЗ в нынешнем состоянии – так это надо еще доплатить. Ну а если МАЗ опять восстановит производство, появится тренд роста, то и цена будет совершенно другой.

Мы не занимаемся  реструктуризацией, не занимаемся управлением даже государственными кампаниями. Вот в чем проблема.

Большое интервью с Павлом Данейко читайте на нашем сайте на следующей неделе.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 4.9 (оценок:19)
Главное
Паблики регионов: «Это бумеранг поступков — посеяли ветер, получили бурю»
Мертвый Коммунист сдает сообщников
«На параде будет маршировать колонна титушек-провокаторов?»
«Впервые за свои 38 лет решила выйти на уличный протест»
«У Кремля есть два варианта – очень дорого или, возможно, война»
Увольнение Цепкало: «Намечается великая дойка айтишников»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Rating All.BY Каталог TUT.BY