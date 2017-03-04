12 самых красивых и влиятельных женщин в мировой политике

При слове «политик» перед нами возникает образ немолодого мужчины в костюме, а представительниц прекрасного пола в этой сфере мы привыкли не воспринимать всерьез или вовсе про них забываем.

AdMe.ru решил разрушить эти стереотипы и познакомить вас с 10 женщинами-политиками, которые способны доказать, что красота, ум и сильный характер могут гармонично сочетаться в одном человеке.

Мара Карфанья

Фото rexfeatures.com

Мария Розария (Мара) Карфанья — итальянский политик, в прошлом фотомодель и телеведущая. Свой политический путь начала в 2004 году — заняла одно из мест в партии Forza Italia, где боролась за права женщин.

Также по инициативе Карфаньи в 2008 году был принят законопроект, в соответствии с которым проституция считалась преступлением, которое каралось штрафом для обеих сторон. В народе Мара Карфанья получила ласковое прозвище Mara La Bella (Прекрасная Мара).

Кармен Касс

Фото rexfeatures.com

Президент Шахматного союза Эстонии (2004–2011). Шахматами девушка увлекается с детских лет и старается их популяризировать на собственном примере.

Будучи главой Шахматного союза, она активно участвовала в кампании по продвижению Таллина в качестве места проведения шахматной олимпиады.

Сейчас Кармен Касс по-прежнему остается членом Шахматного союза и, если выпадает возможность, участвует в соревнованиях.

Сетрида Гига

Фото SethridaGeagea/facebook.com

Невероятно красивая женщина и популярный политик в Ливане. Сетрида смогла противостоять сирийскому доминированию в Ливане и завоевала уважение большинства граждан.

В политику она попала в 1994 году, в то время партии Ливана были расформированы, а муж Сетриды заключен в тюрьму. Она боролась за освобождение своего мужа и граждан страны от политического запугивания, арестов и преследований.

Борьба заняла 11 лет, и в 2005 году ее муж вышел на свободу. С тех пор супруги ежегодно баллотируются в местные органы власти от партии «Ливанские силы».

Королева Рания аль-Абдулла

Фото rexfeatures.com

Рания аль-Абдулла — королева Иордании, жена короля Абдаллы II. Будучи главой Иорданского фонда, неправительственной организации, которую она создала в 1995 году, королева помогает женщинам принимать участие в экономической жизни страны и создавать новые компании.

Она выступает в защиту прав женщин, стала инициатором масштабной кампании по борьбе с жестоким обращением с детьми, создала первый центр для жертв жестокого обращения и способствует улучшению взаимодействия государственных органов с местными организациями, занимающимися защитой семей.

Кристина Элизабет Фернандес де Киршнер

Фото eastnews.ru

Кристина Элизабет Фернандес де Киршнер — президент Аргентины с 10 декабря 2007-го по 10 декабря 2015 года.

Среди многочисленных заслуг Кристины самые главные: снижение влияния олигархических кланов и подвластных им СМИ (группа Clarín), иерархов католической церкви, традиционно сильных военных и профсоюзной бюрократии.

Аргентина избавилась от бремени внешнего долга и накопила внушительный резервный фонд за счет поступлений от экспорта сельскохозяйственной продукции.

Была национализирована пенсионная система, введены выплаты в поддержку семьи и материнства, резко снизилась безработица. Планирует вновь баллотироваться в президенты в 2019 году.

Орли Леви

Фото commons.wikimedia.org

Орли Леви-Абукасис — фотомодель, телеведущая, израильский политик.

Главная цель в политике — решение проблем с трудными подростками, возвращение бесплатных кружков, расширение бесплатной стоматологической помощи для все более широких слоев населения, субсидирование оплаты детских садов, уменьшение разрыва между богатыми и бедными, проблема социального жилья.

В связи с этим волнующая ее тема — дети, ставшие жертвами преступлений со стороны взрослых, — переросла в законопроект.

В нем говорится о том, что пострадавшей семье судом назначается компенсация, которую должно выплатить государство, а потом оно взыщет всю сумму с преступника.

Раби Дхолла

Фото Ruby Dhalla/facebook.com

Член Либеральной партии Канады Раби Дхолла находилась в Палате общин Канады с 2004 по 2011 год.

В 1984 году, во время конфликта в Индии, Раби написала письмо индийскому премьеру Ганди с просьбой остановить военные действия в Пенджабе. В то время ей было всего 10 лет.

По совместительству она снимается в некоторых фильмах в Болливуде.

Ева Кайли

Фото Reuters

В 24 года Ева впервые была избрана в городской совет города Салоники. Она является членом парламента Греции, членом комитета по вопросам национальной обороны и иностранных дел.

Ева занимает пост в организации, защищающей права греков за пределами их родины. До того как прийти в политику, Ева работала журналистом и телеведущей, делала сюжеты для главного канала Греции — Mega Channel.

Кирстен Джиллибранд

Фото Kirsten Gillibrand/facebook.com

Кирстен Джиллибранд — американский политик и младший сенатор от штата Нью-Йорк с 2009 года. Кирстен боролась за права женщин, улучшение здравоохранения и льготы для сотрудников службы 911.

Она предоставляет услуги юриста женщинам в политике и защищает представителей сексуальных меньшинств. Джиллибранд известна тем, что занималась делами о сексуальном насилии в университетских кампусах и в рядах армии.

Известна своей политикой прозрачности, первая предложила публиковать для свободного доступа графики официальных визитов и общественных мероприятий, сведения о личных финансах политиков, государственных закупках товара и налоговые декларации онлайн.

Шеридан Оливерия

Фото facebook.com

До 2014 года Шеридан занимала пост секретаря по вопросам развития человеческих ресурсов (Бразилия).

В 2014 она была избрана в конгресс наибольшим количеством голосов и стала первой женщиной, проголосовавшей в поддержку импичмента президента Бразилии Дилмы Русеф.

Благодаря Шеридан было разработано множество программ, которые изменили жизнь жителей Рорайма (северный штат Бразилии) в лучшую сторону.

Это программа социального кредита, которые получили более 50 000 семей, а также помощь женщинам, которые занимаются сельским хозяйством, поднятие их престижа и множество других программ для людей с ограниченными возможностями, пожилых людей и молодежи.

Колинда Грабар-Китарович

Фото Kolinda Grabar-Kitarović/facebook.com

Колинда Грабар-Китарович — хорватский политический деятель, дипломат и женщина, покорившая мир соблазнительными снимками в купальнике. Первая женщина-президент в истории Хорватии.

Моза бинт Насер аль Миснед

Фото eastnews.ru

Серый кардинал Катара. Считается первой леди государства и одной из самых могущественных женщин арабского мира.

Шейха Моза является инициатором идеи превращения Катара в новую Кремниевую долину.

С этой целью создан Катарский парк наук и технологий, открытие которого состоялось в конце 2008 года. Парк привлек $ 225 млн инвестиций, в том числе от таких ведущих мировых компаний, как Microsoft, Shell и General Electric.

Кроме того, она является инициатором и воплотителем в реальность «Образовательного города» в Катаре — университетского городка в пригороде столицы на площади 2 500 акров, где лекции студентам читают ведущие профессора американских университетов.

Активно поощряет деятельность ведущей телесети «Аль-Джазира».