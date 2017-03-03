Российский сатирик-публицист Виктор Шендерович на своей странице в Фейсбук пишет о расследовании Алексея Навального, который показал дворцы, яхты и виноградники Медведева.

«А думаю я о том, что если россияне не пришли в сознание после расследования Навального по Чайке и панамской истории, через мозг их не проймет уже ничего. Ну, вот теперь Медведев, - и что? Никто особо и не удивлен, — разве что Тимакову многие еще считали, по инерции, приличным человеком, а теперь качают головой...

Все открытия последних дней относятся, заметим, именно к реалиям нашего журналистского цеха (если коллаборационизм «Коммерсанта» и «МК» еще нуждался в примерах), а номенклатурные виноградники - по понятиям, в этом-то и есть настоящая безнадега.

Чтоб я так жил, Димон!

Увы, желание что-то поменять придет к массам только через болевые ощущения. И способ перемен тоже будет болевым, к сожалению. Потому что если номенклатурные виноградники никак не регулируются законом, однажды их начинает регулировать коллективный салават юлаев. Причем маятник прилетит, по преимуществу, не к фигурантам расследований Навального - до яхты Сечина классовый гнев не дотянется, как не дотянется он ни до Тосканы, ни до кантонов, где обитают дети Генпрокурора (все эти перцы в критическую минуту попрощаются с нами по-английски), — гнев выплеснется на очередных "немцев" и "лекарей" (см. историю пугаческого бунта).

Очень бы хотелось ошибиться, но история все-таки тоже наука, и в ней есть некоторые закономерности...

Как именно будет выглядеть та банановая кожура, на которой навернется эта государственная бесстыжесть, и когда это случится, - можно только гадать (оптимистов прошу заглянуть в год рождения Мугабе). Но беспрецедентно все это, замечу, именно по части бесстыжести. Руководящая шпана даже не собирается ничего опровергать! Просто лыбятся и, где могут, перекрывают кислород. Совсем простенько у нас стало...

Они презирают подведомственный народ — и согласитесь, имеют все основания для этого чувства».