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Политика
03.03.2017
Лукашенко: «На любые авантюры у нас всегда будет адекватный ответ»

Белорусский лидер выступая с речью ко Дню милиции, рассказал о тех, кто пытается расколоть наше общество и дестабилизировать обстановку.

3 марта Дукашенко присутствовал на торжественном собрании, посвященном 100-летию образования белорусской милиции.

— Иллюзий сегодня быть не должно: расколоть наше общество и дестабилизировать обстановку, а тем более оказать на нас какое бы то ни было давление ни у кого не получится. Но каждый день, каждый год желающих это сделать будет не меньше, — заявил глава Беларуси. — Вы видите, что происходит вокруг. Мир сошел с ума. И если не зависть, то непонимание того, что происходит в нашей стране, толкает многих к тому, чтобы и мы были такие, как они. И вот тут мы не должны пасть на колени. Мы должны удержать свою страну и защитить свой народ. И я уверен, мы это сделаем. На любые авантюры у нас всегда будет адекватный ответ.

Пользователи Сети тут же отреагировали на слова Лукашенко. «Знаю одного, у которого это получается хорошо. Не просто расколоть, а еще и поиздеваться на народцем», — пишут комментаторы на дискуссионной площадке talks.by.

«Оно уже давно расколото, и народ и власть находятся по разные стороны баррикад».

«На то Вы и власть, чтобы создавать в обществе единство, а не настраивать одних против других».

«Ну как бы сама власть и раскалывает и нагнетает обстановку, душит свой народ. Тут, если по-умному, надо было бы отменить идиотский декрет, снизить градус ненависти к власти, а власть наоборот начинает загребать в милицию вышедших людей, зря они это, только усугубляют ситуацию. Власти просто не слушают народ, который их кормит, лечит и содержит».

Отметим, что 4 марта Лукашенко выступит с речью на Октябрьской площади в Минске, где будет проходить «Марш милиционеров». Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире по телеканалу «Беларусь 1».

 
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