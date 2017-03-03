«Минск – серый, сервис – ад». Почему не стоит стесняться своего

Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
В Борисовском районе найдено тело: предположительно, пропавшего три месяца назад солдата
Лукашенко: «На любые авантюры у нас всегда будет адекватный ответ»
Людей лишили права через суд снимать с себя клеймо тунеядца
Япринцев написал песню о Путине
Новый глава МВД США прибыл на работу верхом и в ковбойской шляпе
Лукашенко – Бакиеву: Ты еще жив? Комаров не очень боишься?
В Витебске вынесли приговор «Террор-машине»
Фотофакт: экс-министр Кулешов пришел на празднование дня милиции не в форме
Якобсона сняли с должности помощника президента
«Половину чиновников мы заменим информационными технологиями»
Доллар и евро выросли в конце недели
В Крупках может появиться улица «оппозиционера» Коваленка, его поздравил Лукашенко
Щеткина: мужчин надо поддерживать, а не критиковать
Жители отрезанной от мира деревни: за что мы платим дорожный налог?
Кто станет новым куратором белорусских айтишников?
Высаженная на окраине города 10-летняя девочка трижды пыталась найти контролера
Немецкая пресса: «Минск хочет помощи. И мы должны помочь»
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Виноваты враги. Как Лукашенко отреагировал на акции протеста «тунеядцев»
Трансплантация истории от Лукашенко
Дворцы, яхты, виноградники – тайная империя Дмитрия Медведева
Увольнение Цепкало: «Намечается великая дойка айтишников»
«Слуцк кто освобождал? Какие люди? Повстанцы?!»
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Афиша протестов: марши «нетунеядцев» запланированы в 11 городах Беларуси
Непривычное белорусскому глазу зрелище: как студенты Барселоны маршируют за свои права
Почему колхоз №1 рекламирует немецкие тракторы?
«Не боюсь ничего! Дайте жить!». Лица «маршей нетунеядцев» в регионах
«Идеологи игнорируют Лукашенко»
«Выключайте телевизор и смотрите на мир своими глазами»
Минское «Динамо» вылетело из Кубка Гагарина
Люди отказываются заводить детей, потому что дорого: «не до жиру»
«Не могу припомнить, когда наши люди так плохо жили»
МВД изменило свою позицию по поводу ограничения продажи алкоголя
«В Куропатах лежат люди. И если это забыть — завтра там будем лежать мы»
Слабы лідэр ва ўмовах крызісу
Рассерженных белорусов станет больше: чиновники решили взяться за «зайцев»
Как «тунеядец» поспорил с замглавы Администрации президента
Фото дня: Плачущая прачка отчитывается перед чиновниками по налогу за тунеядство
Лучшие шутки на свежее обещание властей о доступных квартирах
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
«Оскар-2017»: самые яркие персоны, поцелуи и бюсты
«Яростный облом и злая жуть» на «Оскаре-2017»
Найлепшыя моманты з канцэрта «Народнага альбома»: блізкае, народнае, сямейнае
5 любовниц, которые изменили ход истории
Как венесуэльский лыжник-неудачник произвел фурор на чемпионате мира
Как загорают «ангелы» и «демоны»
Сара едет: красотка на фоне красот
(часть 4)
Общество
03.03.2017
citydog.by
«Минск – серый, сервис – ад». Почему не стоит стесняться своего

Сергей Кравченко, архитектор и музыкант трио Port Mone, размышляет, почему слоган «здесь не все для людей» можно объявить негласным девизом белорусского турбизнеса.

Наступила пора безвизовых пятидневок и вероятных туристов, и теперь все чаще звучат мнения белорусов, что «смотреть здесь нечего», «делать здесь нечего» и «ехать сюда ни к чему».

С первого взгляда и правда хочется транзитом

Тут и там люди стонут и бурчат: мол, вот приедет друг из-за границы, а его и сводить-то некуда. И вообще: Минск – серый, деревня – скучная, природа – однообразная, инфраструктура – говно, сервис – ад. Иногда от транслируемых интонаций даже возникает чувство, что говорящие здесь не живут, а только временно арендуют по воле судьбы какую-то халупу и очень стесняются приводить в нее гостей.

При этом с некоторыми перечисленными пунктами сложно не согласиться. Например, в условных микрорайонах и правда хочется сразу бежать в условный магазин за условной бутылкой – чтобы стало поярче среди прямоугольников с запечатанными судьбами. А за время недельной командировки по Беларуси я лично столкнулся с тем, что в стране, лидирующей по производству картошки на душу населения, ее не могут пожарить ни в одном кафе.

Но ведь своя депрессия есть везде, даже на курортах юга Швейцарии. И да, ок – здесь не все для людей. Ну так, может, это и объявить негласным девизом местного туристического бизнеса?

Это, конечно, шутка, но успокоиться стоит.

Почти Бруклин, но хлебозавод «Автомат», город Минск.

Этому месту просто не хватает любви – не меньше, чем тем, кто его населяет, арендует и критикует. Эта нехватка видна во всем: в архитектуре, в отношении к наследию, городской инфраструктуре, в сервисе, в повседневном общении между людьми – и на улице, и в Сети, и в том, как люди говорят друг о друге и о месте, в котором живут.

Это распространяется по цепочке – начинается в выросшем в нелюбви или страхе ребенке, продолжается в страхе взрослого с вечным футболом ответственности, нелюбимой работой и прессингом системы, а заканчивается в стариках, которые привыкли к тому, что хорошего в жизни мало – и лучше не будет.

Распространяется по цепочке и отражается в среде. Все, что мы видим вокруг, – история чьей-то смелости и страха, человеческой любви и безразличия, участия и безучастности, умения и халатности, одержимости и лени. Сложная и неприветливая среда с мозаикой историй и веками вытравливаемой памятью, с прерванными или вырванными с корнем старыми традициями и по-весеннему глупыми новыми.

Так вот, кажется, стоит принять эту среду за «дано» и продолжить менять к лучшему – вместо того, чтобы разводить деструктивную критику друг друга, каждой инициативы или кого-то недоступного и якобы всемогущего. А если еще не меняете, то начать.

Тут и туристу появится что показать.

Продолжение читайте здесь.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:2)
Главное
Паблики регионов: «Это бумеранг поступков — посеяли ветер, получили бурю»
Мертвый Коммунист сдает сообщников
«На параде будет маршировать колонна титушек-провокаторов?»
«Впервые за свои 38 лет решила выйти на уличный протест»
«У Кремля есть два варианта – очень дорого или, возможно, война»
Увольнение Цепкало: «Намечается великая дойка айтишников»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Rating All.BY Каталог TUT.BY