«Минск – серый, сервис – ад». Почему не стоит стесняться своего

Сергей Кравченко, архитектор и музыкант трио Port Mone, размышляет, почему слоган «здесь не все для людей» можно объявить негласным девизом белорусского турбизнеса.

Наступила пора безвизовых пятидневок и вероятных туристов, и теперь все чаще звучат мнения белорусов, что «смотреть здесь нечего», «делать здесь нечего» и «ехать сюда ни к чему».

С первого взгляда и правда хочется транзитом

Тут и там люди стонут и бурчат: мол, вот приедет друг из-за границы, а его и сводить-то некуда. И вообще: Минск – серый, деревня – скучная, природа – однообразная, инфраструктура – говно, сервис – ад. Иногда от транслируемых интонаций даже возникает чувство, что говорящие здесь не живут, а только временно арендуют по воле судьбы какую-то халупу и очень стесняются приводить в нее гостей.

При этом с некоторыми перечисленными пунктами сложно не согласиться. Например, в условных микрорайонах и правда хочется сразу бежать в условный магазин за условной бутылкой – чтобы стало поярче среди прямоугольников с запечатанными судьбами. А за время недельной командировки по Беларуси я лично столкнулся с тем, что в стране, лидирующей по производству картошки на душу населения, ее не могут пожарить ни в одном кафе.

Но ведь своя депрессия есть везде, даже на курортах юга Швейцарии. И да, ок – здесь не все для людей. Ну так, может, это и объявить негласным девизом местного туристического бизнеса?

Это, конечно, шутка, но успокоиться стоит.

Почти Бруклин, но хлебозавод «Автомат», город Минск.

Этому месту просто не хватает любви – не меньше, чем тем, кто его населяет, арендует и критикует. Эта нехватка видна во всем: в архитектуре, в отношении к наследию, городской инфраструктуре, в сервисе, в повседневном общении между людьми – и на улице, и в Сети, и в том, как люди говорят друг о друге и о месте, в котором живут.

Это распространяется по цепочке – начинается в выросшем в нелюбви или страхе ребенке, продолжается в страхе взрослого с вечным футболом ответственности, нелюбимой работой и прессингом системы, а заканчивается в стариках, которые привыкли к тому, что хорошего в жизни мало – и лучше не будет.

Распространяется по цепочке и отражается в среде. Все, что мы видим вокруг, – история чьей-то смелости и страха, человеческой любви и безразличия, участия и безучастности, умения и халатности, одержимости и лени. Сложная и неприветливая среда с мозаикой историй и веками вытравливаемой памятью, с прерванными или вырванными с корнем старыми традициями и по-весеннему глупыми новыми.

Так вот, кажется, стоит принять эту среду за «дано» и продолжить менять к лучшему – вместо того, чтобы разводить деструктивную критику друг друга, каждой инициативы или кого-то недоступного и якобы всемогущего. А если еще не меняете, то начать.

Тут и туристу появится что показать.

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