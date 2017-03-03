Лагерь снимут в понедельник. «Если Шорец сюда сунется — ляжем под колеса!»

Митинг в Куропатах собрал несколько сотен человек. Сегодня активисты решали судьбу лагеря.

Среди присутствующих — Юрась Губаревич, Павел Северинец, Алексей Янукевич, Виталий Рымашевский, Антон Мотолько, Эдуард Пальчис, Алесь Чахольский.

— Дзякуй Богу, мы паказваем сябе як нацыя, што беларусы ёсць, былі і будзем, — отметил Алесь Чахольский.

Он напомнил, с чего начиналось возрождение Беларуси в конце 80-х.

— Менавіта з гэтага месца паўстала Беларусь. Мы павінны дабіцца не толькі, каб прыпынілі гэтае будаўніцтва, але стаць на абарону ўсім грамадствам, у выпадку новай пагрозы.

Выступающие призвали всех пожертвовать средства на кресты в Куропатах и строительство мемориала.

— Кожны, у каго ёсць сумленне, чуе гул, які стаіць тут. Гэта душы забітых, — заявил Павел Северинец. — І гэты гул заглушае нават гул кальцавой.

Северинец также поблагадарил всех тех неравнодушных граждан, которые приходили поддержать защитников Куропат.

По его словам, это только половина победы и необходимо добиваться того, чтобы в этом месте никогда не возобновлялись строительные работы.

Эдуард Пальчис поблагодарил Игоря Онищенко (акционер компании-заказчика «Белреконструкция»), который с пониманием отнесся к ситуации и пожелал ему новых строительств, но не в этом месте.

— Сёння ў паветры пахне вясной і надзеяй, — заявил поэт Владимир Некляев. — Няхай спяць спакойна тыя, хто ляжаць у гэтай зямлі. Мы будзем думаць пра іх, думаць пра жывых і пра Беларусь.

Алесь Чахольский зачитал обращение участников собрания к властям. Отмечается, что Куропаты стали народным мемориалом без государственной поддержки. Звучит требование восстановить ранее определенные границы мемориала, отменить результаты аукциона на застройку около Куропат, благоустроить территорию, где было возбуждено застройка, засадить ее деревьями. Обращение принято единогласно.

Дмитрий Дашкевич поблагодарил всех и сообщил, что лагерь будет снят в понедельник. «Если Шорец сюда сунется — ляжем под колеса!»

В заключение звучит «Магутны Божа».

«Наша ніва» вела онлайн-трансляцию митинга.

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Напомним, накануне состоялись встречи активистов с председателем Мингорисполкома и с руководством застройщика. Строительство на окраине мемориала пока приостановили.

«Строить там, где люди приковывают себя наручниками к технике, категорически нельзя»