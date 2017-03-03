Людей лишили права через суд снимать с себя клеймо тунеядца

Первое дело «тунеядец против налоговой инспекции», которое рассматривал суд Гомеля, видимо, стало и последним.

Как сообщил Еврорадио правозащитник Леонид Судаленко, жалобу в суд Виктора Рубцова, которого местные налоговики посчитали тунеядцем, суд не стал даже рассматривать.

Судаленко: «Это был второй «тунеядец», который прошёл досудебный порядок оспаривания и обратился в суд. В тот же суд Центрального района Гомеля с жалобой аналогичной той, с которой обращался его предшественник Александр Семёнов. Да и вопросы он в своей жалобе поставил те же самые. Во-первых ― признать декрет президента неконституционным, а во-вторых ― признать его участие в финансировании государственных расходов в 2015 году. Суд не стал рассматривать по существу, а просто вынес определение о том, что такие жалобы общим судам неподведомственны».

По словам правозащитника, определение о «неподведомственности» жалоб на Декрет №3 суд Центрального района Гомеля вынес ещё во время рассмотрения дела Александра Семёнова. И хоть его оправдали и даже трудоустроили, но такое вынесенное судом определение закрыло возможность обжаловать своё «тунеядство» для других людей. Потому что это определение обязательно для исполнения всеми судами на территории Беларуси. А это означает, что больше «тунеядских» судов просто не будет.