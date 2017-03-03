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Экономика
03.03.2017
Евгений Федоров
«Эти люди могут взять свои лэптопы и уехать в соседние страны»

Ярослав Романчук – о том, почему Лукашенко уволил бессменного главу ПВТ.

Внезапное распоряжение главы государства об увольнении руководителя Парка высоких технологий Валерия Цепкало, застало врасплох белорусских айтишников.

Пошли разговоры о том, что ПВТ могут превратить в очередную дойную корову, урезать льготы для IT сектора, за которые так долго боролся уволенный глава ПВТ.

– Пока можно только догадываться, что не устроило главу государства в работе этого образования, – оценил ситуацию в экспресс-комментарии «Салідарнасці» экономист Ярослав Романчук. – Возможно, Цепкало слишком часто выступал в роли посредника, донося пожелания бизнеса до власти. И, возможно, руководителю страны это не понравилось.

По словам собеседника, еще одной причиной для увольнения чиновника мог стать тот факт, что многие белорусские IT-компании, работая на заказчиков других стран, используют оффшоры и платежные системы, с которыми нельзя легально работать в Беларуси:

– Вместо того, чтобы легализовать эти платежные системы в Беларуси и применить то, что использует весь мир, налоговики могут начать задавать этим компаниям вопросы. Если у фискальных органов есть желание задушить работающих в ПВТ, считая, что они сильно много зарабатывают, то вряд ли это получится. Эти люди могут взять свои лэптопы и уехать в соседние страны или Америку. Там их примут с распростертыми объятиями.

В то же время Ярослав Романчук призвал, не слишком идеализировать роль Цепкало.

– Да, он более прогрессивный, чем силовики и «крепкие хозяйственники», которые управляют агропромышленным бизнесом, но не более того. Это всего лишь чиновник, а не бизнесмен. Если власть действительно захочет позаботиться об IT-сфере, то Цепкало вполне может оказаться вице-премьером. А его место мог бы занять человек более технического плана, – предположил он.

Кто станет новым куратором белорусских айтишников?

Кроме того, экономист критически оценил планы по развитию ПВТ, которые просочились в прессу. Как сообщает «Комсомольская правда», чиновники поставили задачу к 2025 году нарастить выручку Парка до 50 миллиардов долларов в год.

– Такой рост могут обещать либо гении, которые знают некие сегменты мирового рынка, о которых никто не знает, либо шарлатаны. Такое ощущение, что они думают, что Александр Лукашенко вообще не понимает, как работает IT рынок и поэтому ему можно всучить любую куклу под видом хорошего проекта. Это совковая пронафталилиная риторика, которая не имеет ничего общего с действительностью, – подчеркнул Романчук.

 
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