Япринцев написал песню о Путине

Бывший совладелец «Трайпла» в стихотворной форме выразил свои чувства к правителю РФ.

«Это подарок Путину лично от Владимира Япринцева и от самбистского братства. Просто так случилось, что этот человек – президент России, но не надо искать никакой связи», - объясняют друзья Владимира Япринцева, пишет belaruspartisan.org.

Клип к песне сопровождается различными кадрами с Путиным, в том числе и спортивными. Владимира Япринцева на этих кадрах нет.

Песню исполняет бард Анатолий Длусский.

Кстати, Длусский сегодня работает в Департаменте охраны МВД, возглавляет Центр культурно-воспитательной работы Миноблуправления.