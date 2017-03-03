Новый глава МВД США прибыл на работу верхом и в ковбойской шляпе

Министр внутренних дел США Райан Зинке, 1 марта принесший присягу, на следующий день прибыл на работу верхом на ирландском скакуне, в джинсах и ковбойской шляпе.

Сотрудники ведомства выстроились на улице, встречая своего нового руководителя под звуки индейских барабанов, передает newsru.

Зинке – житель ковбойского штата Монтана в пятом поколении.

Он почти двадцать лет служил в подразделении «морских котиков» до прихода в политику в 2008 году.

Ведомство, которым ему поручено руководить, не является силовым - оно контролирует национальные парки и природные ресурсы, а также управляет землями, отведенными представителям коренных народов Северной Америки.