Суд вынес приговор высокопоставленному гаишнику за смертельное ДТП

Бывшего и. о. начальника Барановичской ГАИ Андрея Волковыцкого приговорили к 7 годам лишения свободы в колонии общего режима. Его также лишили прав на пять лет и на тот же срок запретили занимать должности в органах внутренних дел, сообщает TUT.BY.

Волковыцкий также должен будет возместить отцу Ольги Стрелковской моральный вред в размере 35 тысяч рублей. Изначально потерпевший заявлял иск на 100 тысяч рублей, однако на первом заседании Андрей Волковыцкий возместил часть от этой суммы — шесть тысяч рублей.

Санкция статьи предусматривала до 7 лет лишения свободы. Между тем прокурор попросил для высокопоставленного гаишника 5 лет колонии-поселения, так как имеются смягчающие обстоятельства: признание обвиняемым своей вины, раскаяние, отсутствие судимостей и наличие на иждивении несовершеннолетних детей.

«Безразлично, генерал ты или полковник, никаких исключений быть не должно»

Генерал-лейтенант милиции в отставке Мечислав Гриб прокомментировал дело бывшего и. о. начальника ГАИ из Барановичей.

Фото Александр Короб, intex-press.by

Отец погибшей под колесами автомобиля ГАИ: «Это беспредел власти на дороге»

– Так складывалось исторически с советских времен, что сотрудники правоохранительной системы, если они совершали преступление, привлекались к более строгой ответственности, – сказал в экспресс-комментарии «Салiдарнасцi» Мечислав Гриб.

По его словам, такое мнение сложилось, так как милиционеры «должны быть примером в исполнении закона».

– В то же время законом это нигде не предусмотрено, – подчеркнул собеседник. – И любой работник правоохранительной системы за содеянное отвечает так же, как и любой гражданин.

Мечисла Гриб признался, что ему в этой ситуации жаль как погибшую, так и человека, который совершил наезд.

– Я не думаю, что он имел какой-то умысел... А от ДТП ни один водитель не застрахован, – заметил он.

В то же время Мечислав Гриб отметил, что проблема злоупотребления спиртными напитками существует как в милиции, так и в обществе в целом.

– Это есть на всех уровнях. Человек думает, раз у него власть, то его не остановят коллеги, а если остановят, то глубокой проверки делать не будут. Так появляется вседозволенность. Обычный гражданин так рассуждать не может, а правоохранитель может, – добавил он.

По словам собеседника, чтобы бороться с такими случаями, мало проводить воспитательную работу и усиливать контроль за милицией.

– Главное, все должны быть равны перед законом. Безразлично, генерал ты или полковник, никаких исключений быть не должно. Тогда все будут вести себя по-другому, – сказал Мечислав Гриб.

Справедливое ли наказание запросил прокурор за смертельное ДТП бывшему начальнику ГАИ?

Intex-press приводит мнения юриста и читателей.

Михаил Пастухов, бывший судья Конституционного суда, профессор, заслуженный юрист:

– Этот случай приобрел широкий резонанс в стране, поэтому люди проявляют интерес не только к законности и обоснованности приговора, но и справедливости. Справедливость – это, конечно, оценочная категория, но как раз она является определяющей, на мой взгляд, при оценке приговоров суда. Я считаю, что все-таки должно быть более жесткое наказание, поскольку завершилось это происшествие смертью человека, молодой женщины. Также установлено, что и.о. начальника Барановичской ГАИ был пьян, что он значительно превысил скорость. Справедливость предполагает, что должно быть соответствующее наказание, во всяком случае, связанное с лишением свободы. Возможно, это не 5 лет ограничения свободы, а настоящего лишения свободы.

Это из ряда вон выходящий случай, который мог стать достаточно показательным для всей страны и особенно для людей в форме, а тут, на мой взгляд, такое либеральное наказание запросил прокурор. Мне кажется, это связано с особым отношением властей к людям в форме. Им многое сходит с рук. На мой взгляд, это несправедливо и неправильно, эту политику нужно каким-то образом менять.

Мнения читателей Intex-press:

– Какой жестокий у нас народ! Печально. Каждый преступник должен понести наказание, но не нам судить, сколько и как. Волковыцкий совершил ошибку. Погибла женщина, мать. Но мать – это не кормилец, а отец – кормилец. У Волковыцкого тоже дети есть. И он кормилец. То есть вы предлагаете наказать и его детей, обеспечить им нищету… А родственники погибшей требуют с него по максимуму, чтобы нажиться на горе.

– А когда этот праведник лишал детей материнской ласки, он чем думал?! А когда пьяный за руль садился о своих детях думал?! Не говорите глупостей – «куска хлеба лишать»! Матери лишил – вот что главное! И поделом, мало запросил отец.

– Когда судят простых дядей Васей, никто сильно не смотрит на семью и т.д. Садят на зону за более мелкие преступления! А тут пьяный начальник ГАИ сбивает на смерть девушку, да еще два месяца в отказе. И так мало запросили уже на старте. Дяде Васе прокурор лет 5–7 зоны запросил бы и семья бы не помогла. А слуга народа года 3 поселения получит и 150 млн штрафа и будь здоров. Вот и вся сущность нашей Фемиды.

Как наказывают в Беларуси за смертельные ДТП в пьяном виде

Intex-press посмотрела, к каким срокам приговаривали виновников аварий в Беларуси за ДТП в пьяном виде. Во всех авариях есть свои нюансы, но какое-то понимание эти примеры дают.

Пьяный водитель сбил пешехода на обочине

ДТП произошло 15 сентября 2012 года в Ляховичском районе. Мужчина на Mercedes-Benz Vito при совершении обгона выехал на полосу встречного движения и сбил шедшего по краю проезжей части 16-летнего юношу. От полученных травм пострадавший скончался на месте. Водитель был пьян.

Суд приговорил водителя к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Пьяный водитель сбил пешеходов на обочине

ДТП произошло 10 июня 2012 года. 23-летний водитель, управляя автомобилем Audi в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и сбил двух пешеходов – 61-летнего мужчину и 56-летнюю женщину, шедших по обочине. От полученных травм пешеходы умерли на месте ДТП.

Суд приговорил водителя к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением прав сроком на пять лет. Компенсация морального вреда – 75 млн рублей.

Пьяный водитель наехал на туристскую палатку

В ночь на 25 июля 2015 года в Барановичском районе, на берегу водоема, 26-летний житель Барановичей решил переставить свой автомобиль. Будучи пьяным, совершил наезд на туристскую палатку. Находившаяся в ней 21-летняя девушка, жительница города Барановичи, от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия.

Суд приговорил водителя к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением прав сроком на пять лет. Компенсация морального вреда – 150 млн рублей.

Пьяный врач сбил человека на тротуаре

23 сентября 2015 года в Лиде врач на внедорожнике на большой скорости выехал на тротуар и сбил 18-летнего парня. Молодой человек умер через 11 дней после ДТП. Сам водитель, тогда заведующий отделением анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии местной больницы, был в состоянии алкогольного опьянения, вел себя агрессивно. До приезда милиции его задержали прохожие.

Суд назначил водителю наказание в виде 7 лет лишения свободы в исправительной колонии в условиях общего режима, а также лишил прав сроком на пять лет. Компенсация морального вреда – 700 миллионов.