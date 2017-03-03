«Главное – не начать пить». Белорусы – о жизни в тюрьме и после нее

Жизнь за решеткой, пробел в трудовой и клеймо судимого – жители Барановичей, которые в прошлом совершили преступления и понесли за это наказание, рассказали о порядках в исправительных учреждениях, об отношении окружающих и о том, легко ли найти работу ранее судимым.

Фото firstsigns.org.uk

«Говорят прямо: не возьмем из-за судимости»

Евгений*, 31 год, отсидел 6,5 лет за мошенничество:

– В 23 года мне хотелось много денег. «Заработать» их решил обманом – с друзьями продавал квартиры по поддельным документам и в 2009 году попал на зону за мошенничество в особо крупном размере. Отсидел три года в колонии усиленного режима, еще 3,5 – в колонии-поселении. Казалось, что конец срока не наступит никогда.

Больше всего раздражало ежедневное однообразие. Часто хотелось побыть одному – на 35 «квадратах» жили 25 человек. Днем нельзя было лежать на кровати, только сидеть. Кормили хорошо: часто давали рыбу, мясо только в виде колбасы или тушенки.

За хорошее поведение можно было получить поощрение: например, двухчасовое свидание.

В колонии-поселении на праздники мы готовили торт: покупали коржи, масло и сгущенку. Стелили на табуретку пакет и на нем делали торт. На Пасху приезжал священник, привозил яйца. В Новый год слушали речь президента и ложились спать в час ночи.

Чтобы отвлечься от однообразия, я читал, занимался спортом и увлекся оригами. Бросил курить и похудел на 38 кг. На зоне не хватало общения с близкими. Хотелось быстрее домой, и самым тяжелым было дождаться этого.

Вышел на свободу и через два дня устроился на работу. Спасибо знакомым, которые подыскали место, пока я был в колонии. После этого я поменял два места работы, хотя попыток трудоустроиться было гораздо больше. У меня в трудовой пробел почти в семь лет. На собеседованиях я выдумывал, что все это время работал в России. Но наниматели, узнав о судимости, воспринимали меня как отребье общества или непригодный утиль. Они ставят на тебе клеймо и говорят прямо: мы не возьмем вас из-за судимости. И первое время казалось, что на меня все смотрят, будто я из другого мира.

Выйдя на свободу, главное – не начать пить. Многие первую неделю так празднуют, что потом не могут слезть со стакана. Я знал об этом и к спиртному не притронулся.

Если бы можно было вернуть время назад, то я бы не совершил преступление. Мне жалко потерянных лет.

«Хотел выйти и забыть этот страшный сон»

Александр, 32 года, пробыл в исправучреждениях около 5 лет за кражи и грабеж:

– В 1999 году – тогда мне было 14 лет – меня за кражу на два года отправили в воспитательную колонию. Пробыл я там год, второй «скостили» по амнистии. В 2002 году снова совершил кражу и получил два года исправработ. Третья судимость была серьезнее: за грабеж я попал в колонию общего режима на 2 года и 2 месяца. Молодой был, учился в интернате, хотелось легких денег и модно одеться.

Поначалу в колонии было ужасно: в камерах темно, все пропитано никотином, у «зеков» бритые головы. Меня это напугало, но я быстро адаптировался. Выжить в этих условиях помогло то, что я – хороший сурдопереводчик, мои родители были глухонемыми. В колонии я помогал глухонемым заключенным, что позволяло мне перемещаться по всему исправучреждению и неплохо жить.

В колонии запрещали алкоголь, наркотики, телефон, азартные игры, татуировки. Подъем в 7.30, отбой в 21.30. Ежедневно утром и вечером – проверка заключенных. За нарушение режима сажали в карцер, и ты автоматически лишался передачи или свидания с родными.

Выжить помогали музыка, переписка с друзьями. В колонии я выучился на слесаря. Думал только об одном: больше не совершать таких ошибок. Я очень хотел выйти и забыть это как страшный сон.

Когда вернулся в Барановичи, переживал, что не возьмут на работу. Помог друг, посоветовал обратиться в один из автосервисов, где для обучения требовался молодой парень с перспективой остаться работать. Я согласился.

После «отсидки» дорогие мне люди остались рядом, с некоторыми дружба даже окрепла. А вот девушкам я старался не говорить, что сидел. Но те, кто знал об этом, реагировали нормально. Я ведь не маньяк. На свободе я задался целью больше в этот «дурдом» не попадать и не иметь дела с людьми, которые попасть туда не боятся.

Женился, супруга всегда со мной в трудную минуту, поэтому плохие воспоминания как ветром сдуло. За содеянное я злюсь только на себя, потому что совершал неверные поступки и не понимал последствий. Освободившимся я могу дать один простой совет: забыть все, что было, и начать новую жизнь.

«Казалось, все знают, что я бывший осужденный»

Сергей, 34 года, отсидел более 6 лет за кражи:

– Я рос в 90-е. Однажды попробовал легких денег и остался безнаказанным. Это такой адреналин: ты рискуешь быть пойманным, а потом получаешь большое материальное вознаграждение. Постепенно меня затягивало в эту трясину все глубже. В 2004 году я попал в колонию усиленного режима на 2 года и месяц, а в 2008 году уже на четыре года в колонию строгого режима.

Когда первый раз попал за решетку, страха не было. Было лишь неудобно, что ограничивают в передвижении. Условия в усиленном и строгом режимах отличались количеством посылок и свиданий с родными. В колонии запрещали алкоголь, порноматериалы, мобильники. Но заключенные прятали телефоны в тайниках: вмуровывали в стену, под пол.

Мобильники покупали за деньги, которые зарабатывали, играя в карты и нарды. Расчет был в сигаретах, но учитывался курс доллара. Когда я сидел, на доллар выходило пять пачек «Астры». Кормили нормально. Было даже диетическое питание.

На зоне я много читал, занимался спортом, хорошо подтянул английский. Делал это, чтобы не деградировать. Между «отсидками» женился, у меня родилось двое детей. Когда сидел второй раз, гложила мысль, что они растут без меня. Когда вышел, устроился на работу через знакомых. Судимому найти работу сложно. Если что-то и предлагают, то с маленькой зарплатой.

Когда вышел, меня поразил магазин «Алми»: до этого в нашем городе я не видел таких больших магазинов. Еще пару недель на свободе мне казалось, что на меня все смотрят и знают, что я бывший осужденный.

Детям мы не говорили, что я сидел: не хочу, чтобы они повторяли мои ошибки. Сказал, что уезжал в Россию. Мне вообще неприятно и стыдно об этом рассказывать. В новую жизнь я влился быстро – тот период просто «отщелкнулся». Я – сильная личность и пообещал себе, что красть больше не буду, как бы ни было тяжело.

*Имена изменены по просьбе героев статьи.